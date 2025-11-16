مصر تواصل تقديم شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بغزة

قال عوض الغنّام، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح البري، إن الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مستمرة دون توقف، رغم التحديات المتصاعدة التي فرضتها موجة الطقس السيئة على أكثر من مليونَي فلسطيني داخل القطاع.

وأضاف الغنام، خلال رسالة على الهواء، أن لجنة مصرية تعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم المتاح، في ظل ظروف معيشية صعبة تفاقمت بفعل المنخفض الجوي الذي أدى إلى تدمير آلاف الخيم المنتشرة في مختلف المناطق، ولا سيما المخيمات القريبة من الشريط الساحلي مثل مخيم الشاطئ والمواصي.

وأشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات عاجلة لنقل قوافل إغاثية محمّلة بالخيم والمستلزمات العاجلة من دير البلح إلى غزة وشمال القطاع، إضافة إلى جهود الأونروا التي لم يتبق لديها سوى نحو 10 آلاف خيمة صالحة بعد عام كامل من الاستهلاك، لافتا إلى أن القيادة الفلسطينية في رام الله ناشدت المجتمع الدولي والوسطاء المشاركين في اتفاق وقف إطلاق النار واللقاءات السابقة في شرم الشيخ بضرورة الضغط على إسرائيل لتسهيل دخول مزيد من المساعدات، بما في ذلك المساكن الجاهزة والخيم الجديدة للحد من الأضرار التي لحقت بالأهالي.