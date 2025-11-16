تقرير عبري يكشف عن دولتين زودتا إسرائيل بالوقود خلال الحرب على غزة

كشف موقع “نتسيف نت” الإسرائيلي، نقلاً عن تقرير جديد صادر عن منظمة بيئية، خريطة غير متوقعة لموردي النفط والوقود إلى إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، وذلك بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2025.

وحسب التقرير، تلقت إسرائيل 323 شحنة من النفط الخام والوقود المكرر بلغ مجموعها 21.2 مليون طن خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت البيانات أن أذربيجان عبر تركيا وكازاخستان عبر روسيا شكلتا معًا نحو 70% من واردات إسرائيل من النفط الخام، ما يجعلهما الموردين الرئيسيين للطاقة الخام للدولة العبرية.

كشف التقرير أن روسيا كانت أكبر مورد للوقود المكرر إلى إسرائيل، حيث زودتها بما يقرب من نصف المنتجات المكررة المستوردة.

وفي ما يخص الوقود العسكري، فقد كانت الولايات المتحدة المورد الوحيد لوقود الطائرات الحربية JP-8 المستخدم في المقاتلات الإسرائيلية.

ومن بين موردي النفط الخام الآخرين البرازيل والغابون ونيجيريا، في حين جاء جزء من الوقود المكرر من اليونان وإيطاليا وقبرص.

ويشير التقرير إلى شبكة إمداد معقدة ومتعددة المصادر، لعبت دورًا حاسمًا في استمرار تدفق الطاقة إلى إسرائيل طوال فترة الحرب.