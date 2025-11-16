لا أخلاق و لا دين.. الغندور يهاجم : أسوأ أنواع البني أدمين اللي بيتكلموا عن شخص ميت

انتقد الإعلامي خالد الغندور التصرفات المسيئة التي تصدر من البعض تجاه الأشخاص المتوفين، سواء عبر الحديث عنهم بشكل سلبي أو الدعاء على من يترحم عليهم، واصفًا هذه الفئة بأنها الأسوأ بين الناس



وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “أسوأ أنواع البني أدمين اللي بيتكلموا عن شخص ميت بصورة مسيئة او بيدعي علي اللي بيترحم علي روح بني ادم و يقولوا له عقبالك تخيلوا دول ناس عايشين بيننا لا أخلاق و لا دين و لا حرمة للميت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و ربنا يعطي هؤلاء علي قدر نيتهم”.

وجّه الإعلامي خالد الغندور رسالة مؤثرة بعد وفاة الراحل محمد صبري، نجم نادي الزمالك السابق.

وكتب “الغندور” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ما بنحسش بنعمة الناس اللي حوالينا إلا لما بيرحلوا من الدنيا".

الزمالك يغير اسم بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري

وأعلن نادي الزمالك تغيير اسم بطولة الأكاديميات، من بطولة "حلمي زامورا"، إلى كأس محمد صبري تكريمًا له؛ وذلك تخليدًا لمسيرته وإخلاصه وعطائه للنادي، وفي إطار حرص النادي على تكريم رموزه العظيمة والاحتفاء بأبنائه الذين قدموا الكثير للقلعة البيضاء.

وأكد نادي الزمالك - في بيان صدر أمس السبت - أن هذا القرار يأتي تقديرًا لنجم كبير ترك بصمة خالدة في تاريخ النادي، وكان دائمًا نموذجًا للروح البيضاء داخل الملعب وخارجه، موجّهًا دعوة رسمية إلى أسرة الكابتن محمد صبري لحضور فعاليات البطولة التي ستقام خلال شهر ديسمبر المقبل، والمشاركة في مراسم التتويج وتسليم الجوائز في ختام الحدث؛ تأكيدًا لمكانة الكابتن محمد صبري وأسرة النجم الراحل لدى النادي.