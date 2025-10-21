قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
زرافة تستحم في نهر النيل؟.. الحقيقة الكاملة وراء الفيديو المنتشر
رقم الألف.. هل يحسم كريستيانو رونالدو أعظم صراع في تاريخ كرة القدم؟
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
تفاصيل جديدة.. منصة صيد تثير قلق الأجهزة الأمنية قبل وصول ترامب
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب

باسنتي ناجي

علق الإعلامي إبراهيم فايق ، على فوز منتخب المغرب أمام الأرجنتين بكأس العالم للشباب تحت سن الـ20.

إبراهيم فايق يكشف سبب نجاح منتخب المغرب:

وقال إبراهيم فايق، عبر تصريحات إذاعية عبر قناة “ام بي سي مصر”: نجاح المغرب لم يكن وليد الصدفة أو الحظ، لكن المشروع كله بدأ في 2007 بعد تأسيس أكاديمية محمد السادس".

وأكمل إبراهيم فايق: “المغرب مشتغلش على اللعيبة بس، لكنهم اشتغلوا كمان على المدربين.. والمدرب اللي لسه محقق معاهم كأس العالم ده مالعبش كورة انتوا متخيلين!”.

وأكد إبراهيم فايق ، في ختام حديثة: “مابقتش محتاج أقول إننا محتاجين نشتغل صح عشان كمان 10 سنين نعرف نبيع للناس أمل حقيقي.. أنا حاسس إني بقول نفس الكلام من ساعة ما اشتغلت الشغلانة دي”.

وأشاد الإعلامي محمد شبانة، بمنتخب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب، عقب الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة  "cbc":" عندنا أزمة في الإسماعيلي وحل مجلس إدارة وقيل إن هناك فساد وتم تحويل المجلس للنيابة العامة، بجانب وجود أزمة تنس الطاولة وعمر عصر ومحمود أشرف، ودخلت عضوة في مجلس الإدارة تشتكي من الرئيس".

وتابع: "وهناك جلسة مع وزير الرياضة وهاني أبوريدة لمعرفة الخطى التي سنسير عليها في الفترة القادمة".

وأضاف: " منتخب المغرب للشباب توج بكأس العالم للشباب، وفي المغرب حققوا العديد من الإنجازات منذ 2022، هل مصر عندنا خطة لتطوير المنتخبات الوطنية على غرار المنتخبات المغربية".

وشدد: " منذ 4 ساعات نشبت خناقة بين الحكم ورئيس قطاع ناشئي بيراميدز، بسبب الاحتجاج على احتساب ضربة جزاء لصالح فريق 2007 بالأهلي، وكأنه ارتكب جريمة".

وأكمل: " إسلام شكري، تطاول على الحكم، وتم طرده لكنه رفض مغادرة الملعب، وقام الحكم بإلغاء المباراة بعد نصف ساعة، والأهلي كان بعيد عن الأزمة".

وأردف: " لا أعرف ماذا نصدر للناشئين في هذا السن؟.. هل نقول له خليك فتوة؟ ومن المفترض أن نعلم الناشئ الإلتزام ".

وواصل: " الفارق بين مصر والمغرب أن هناك في نظام واحترام وكل شئ، وفريق الشباب بالمغربي أغلبه محترف في الخارج، واحنا في مصر لا عندنا قرارات ولا إلتزام ولا ردع ولا نستطيع حماية حكم".

واستطرد: " كان يجب على بيراميدز أن يصدر بيان ردع، وليس مبررات لما حدث في المباراة".

وزاد: " أسامة نبيه قاد منتخب مصر للشباب للخروج من الدور الأول، وقال إنه يعتذر عن عدم  التوفيق ولكن لن يعتذر عن الخروج من البطولة وأنه لم يفشل".

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

الكشف عن مشكلة خطيرة في الفتيس ثماني السرعات من جنرال موتورز

هل يمكن أن يصبح فيتامين سي سلاحا طبيعيا ضد البرد والحساسية؟.. دراسات تفجر الحقيقة

