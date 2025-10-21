بسبب رقصه داخل المدرجات.. 18 نوفمبر النطق بالحكم على مشجع كفر الزيات

قررت رئيس محكمة استئناف بطنطا بمحافظة الغربية اليوم ، تأجيل جلسة محاكمة حمادة عزو المعروف إعلاميا باسم مشجع كفر الزيات إلى جلسة 18 نوفمبر النطق بالحكم في واقعة الفعل الفاضح.

قرار العاجل

وكان المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز كفر الزيات باخلاء سبيل المدعو "حماده عزو " بضمان كفالة مالية 1000 جنيه في واقعة ارتكاب فعل فاضح أثناء تشجيع أحدي مباريات كرة القدم .

تفاصيل الواقعة

ونجح ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط "حماده عزو " مشجع نادي مالية كفر الزيات بتهمه الفعل الفاضح أثناء التشجيع بالمدرجات ، خلال فعاليات مباراة كرة القدم مع نظيره قبيل الصعود للدوري المحترفين.

وكان مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية شهد استمرار حالة من الدهشة والاستغراب بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع صور ومقاطع فيديوهات لأحد مشجعين غير مرتدي ملابسه أثناء دعمه نادي مالية كفر الزيات لكرة القدم مع نظيره فريق تلا ضمن مباريات الدوري والتي انتهت بالنتيجة 5ـ صفر .

وكانت مقاطع الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك قد تناول لقطات حال قيام مشجع يدعي"حماده" في منتصف العقد الخامس من عمره وهو يرقص بدون ملابسه العلوية فرحا بانتصار فريق مالية كفر الزيات واقترابه من حلم الصعود إلي دوري المحترفين .



في المقابل أعلن المشجع "حماده" في أحد التصريحات الصحفية :"انا ندمان وولادي زعلانين مني وانا فعلا كنت فرحان باقتراب صعود فريق كرة القدم بنادي مالية كفر الزيات من اللعب مع أندية دوري المحترفين " .

واستشهد المشجع بقوله :"انا عبرت عن فرحتي بتلقائية وملبستش ملابس خارجه زي الفنان محمد رمضان بأمريكا ولكني عبر عن سعادتي مع الجمهور من زملائي واهلي وناسي" .

قرار وزير الرياضة



الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اعطي توجيهاته العاجلة إلي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالضرورة فتح باب التحقيق في واقعة احتفال مشجع بطريقة غير لائقة أثناء مبارة فريقي مالية كفر الزيات وتلا في تصفيات الصعود إلىوري المحترفين لكرة القدم .