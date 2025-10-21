قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأول مساء اليوم.. والخميس أول الأيام فلكيًا
وزير الصحة يستقبل سفير فرنسا بمصر للاتفاق على تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
الدماطي يكشف مفاجأة عن قضية دوري الموسم الماضي بين الأهلي وبيراميدز
بعد اقتراب الذهب من 6000 جنيه.. هل الوقت مناسب للشراء؟
أمازون تطمئن عملاءها بعودة خدماتها السحابية بعد انقطاع عالمي
الرئيس السيسي يتوجه إلى بروكسل ويترأس وفد مصر المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى
6 أشهر إضافية للتصالح في مخالفات البناء لتقنين الأوضاع| تفاصيل
الرئيس السيسي يترأس الوفد المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى
الرئيس السيسي يغادر اليوم لبروكسل لرئاسة وفد في القمة المصرية الأوروبية الأولى
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شبانة عن تتويج المغرب بمونديال الشباب: “عندهم نظام.. واحنا عندنا أزمات”

المغرب
المغرب
ياسمين تيسير

أشاد الإعلامي محمد شبانة, بمنتخب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب، عقب الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائبة بهدفين دون رد.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة  "cbc":" عندنا أزمة في الإسماعيلي وحل مجلس إدارة وقيل أن هناك فساد وتم تحويل المجلس للنيابة العامة، بجانب وجود أزمة تنس الطاولة وعمر عصر ومحمود أشرف، ودخلت عضوة في مجلس الإدارة تشتكي من الرئيس".

وتابع: "وهناك جلسة مع وزير الرياضة وهاني أبوريدة لمعرفة الخطى التي سنسير عليها في الفترة القادمة".

وأضاف:" منتخب المغرب للشباب توج بكأس العالم للشباب، وفي المغرب حققوا العديد من الإنجازات منذ 2022، هل مصر عندنا خطة لتطوير المنتخبات الوطنية على غرار المنتخبات المغربية".

وشدد: " منذ 4 ساعات نشبت خناقة بين الحكم ورئيس قطاع ناشئي بيراميدز، بسبب الاحتجاج على احتساب ضربة جزاء لصالح فريق 2007 بالأهلي، وكأنه ارتكب جريمة".

وأكمل:" إسلام شكري، تطاول على الحكم، وتم طرده لكنه رفض مغادرة الملعب، وقام الحكم بإلغاء المباراة بعد نصف ساعة، والأهلي كان بعيد عن الأزمة".

وأردف:" لا أعرف ماذا نصدر للناشئين في هذا السن؟.. هل نقول له خليك فتوة؟ ومن المفترض أن نعلم الناشئ الإلتزام ".

وواصل" الفارق بين مصر والمغرب أن هناك في نظام واحترام وكل شئ، وفريق الشباب بالمغربي أغلبه محترف في الخارج، واحنا في مصر لا عندنا قرارات ولا إلتزام ولا ردع ولا نستطيع حماية حكم".

واستطرد:" كان يجب على بيراميدز أن يصدر بيان ردع، وليس مبررات لما حدث في المباراة".

وزاد:" أسامة نبيه قاد منتخب مصر للشباب للخروج من الدور الأول، وقال إنه يعتذر عن عدم  التوفيق ولكن لن يعتذر عن الخروج من البطولة وأنه لم يفشل".

المغرب منتخب الشباب كاس العالم للشباب

