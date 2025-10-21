شبانة عن تتويج المغرب بمونديال الشباب: “عندهم نظام.. واحنا عندنا أزمات”

أشاد الإعلامي محمد شبانة, بمنتخب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب، عقب الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائبة بهدفين دون رد.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" عندنا أزمة في الإسماعيلي وحل مجلس إدارة وقيل أن هناك فساد وتم تحويل المجلس للنيابة العامة، بجانب وجود أزمة تنس الطاولة وعمر عصر ومحمود أشرف، ودخلت عضوة في مجلس الإدارة تشتكي من الرئيس".

وتابع: "وهناك جلسة مع وزير الرياضة وهاني أبوريدة لمعرفة الخطى التي سنسير عليها في الفترة القادمة".

وأضاف:" منتخب المغرب للشباب توج بكأس العالم للشباب، وفي المغرب حققوا العديد من الإنجازات منذ 2022، هل مصر عندنا خطة لتطوير المنتخبات الوطنية على غرار المنتخبات المغربية".

وشدد: " منذ 4 ساعات نشبت خناقة بين الحكم ورئيس قطاع ناشئي بيراميدز، بسبب الاحتجاج على احتساب ضربة جزاء لصالح فريق 2007 بالأهلي، وكأنه ارتكب جريمة".

وأكمل:" إسلام شكري، تطاول على الحكم، وتم طرده لكنه رفض مغادرة الملعب، وقام الحكم بإلغاء المباراة بعد نصف ساعة، والأهلي كان بعيد عن الأزمة".

وأردف:" لا أعرف ماذا نصدر للناشئين في هذا السن؟.. هل نقول له خليك فتوة؟ ومن المفترض أن نعلم الناشئ الإلتزام ".

وواصل" الفارق بين مصر والمغرب أن هناك في نظام واحترام وكل شئ، وفريق الشباب بالمغربي أغلبه محترف في الخارج، واحنا في مصر لا عندنا قرارات ولا إلتزام ولا ردع ولا نستطيع حماية حكم".

واستطرد:" كان يجب على بيراميدز أن يصدر بيان ردع، وليس مبررات لما حدث في المباراة".

وزاد:" أسامة نبيه قاد منتخب مصر للشباب للخروج من الدور الأول، وقال إنه يعتذر عن عدم التوفيق ولكن لن يعتذر عن الخروج من البطولة وأنه لم يفشل".