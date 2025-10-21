محمد عمارة: رمضان صبحي أفضل من بن شرقي واللاعب كان عنده استعداد يرجع النادي

كشف محمد عمارة نجم الأهلي السابق، مفاجأة بشأن نجم بيراميدز اللاعب رمضان صبحي.

وقال محمد عمارة عبر تصريحات إذاعية: “رمضان صبحي أفضل من بن شرقي واللاعب كان عنده استعداد يرجع النادي”.

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، حقيق اقتراب رمضان صبحي، نجم الفريق، من الانضمام إلى صفوف الزمالك.

وقال هاني سعيد في تصريحات عبر قناة “أون سبورت”: انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك غير صحيح، ولا توجد نية لدينا للاستغناء عنه”.

وأضاف: “لا يوجد اتفاق مع الزمالك بشأن رحيل رمضان صبحي مقابل ضم حسام عبد المجيد، بيراميدز لديه أفضل مدافعين، أما بشأن ابتعاد رمضان صبحي عن المشاركة فهذا بسبب الإصابة، واللاعب يحتاج إلى شهر للعودة مجددًا”.

وحصد فريق بيراميدز لقب بطولة السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، السبت الماضي.

جاء هدف بيراميدز واللقاء الوحيد بتوقيع الكونغولي فيستون ماييلي في الدقيقة 75.