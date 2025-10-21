مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أداء محمد بن رمضان .. تفاصيل

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا بشأن اللاعب محمد بن رمضان نجم النادي الأهلي.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رأيك في أداء محمد بن رمضان مع الأهلي حتي الآن ؟".

وهاجم رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، محترف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التونسي محمد على بن رمضان، بعد تعادل المارد الأحمر أمام غزل المحلة.

وقال رضا عبدالعال في فيديو بثه عبر صفحته بموقع «يوتيوب»: "مش عارف المعلقين عمالين ينفخوا في لاعيبة وهمية، لما هيبقى كويس إحنا أول ناس هنقول كويس، محمد بن رمضان جاي ومحترف من تونس بقالة دلوقتي 3 ماتشات ملوش بصمة.. الحاجه الوحيدة اللي عملها الكروس في ماتش سهل أوي اللي هو فاركو، إنما في الماتش اللي أنت محتاجه فيه زي بتاع النهاردة (غزل المحلة)، متلاقيهوش".

أضاف: "بن رمضان مضيع كرة حطها من قدام العارضة وكان المفروض يتطرد بسبب الفاول اللي عمله، ولكن الحكم خاف لأن في واحد مش هيحكم واتهدد علشان طرد محمد هاني".