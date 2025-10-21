الدماطي يكشف مفاجأة عن قضية دوري الموسم الماضي بين الأهلي وبيراميدز

تحدث محمد الدماطي ، عن قضية دوري الموسم الماضي بين القلعة الحمراء وبيراميدز ، والمنظورة أمام المحكمة الرياضية.

وقال محمد الدماطي ، في تصريحات إذاعية في برنامج الكورة مع فايق: "ورقنا سليم ١٠٠٪؜".

وعلق محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على أزمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

وأكد الدماطي، في تصريحات لبرنامج “الكورة مع فايق” عبر قناة “ام بي سي مصر”، أنه لم تحدث أزمة بين الكابتن الخطيب وحسام غالي، مشددا أن حسام شخص واضح وهو أمر يعتبره البعض ميزة والآخر يراه عيبا.

وأضاف: “مكنش في خلاف على الطاولة بين الخطيب وغالي، ممكن خلاف في الكورة في حاجة إحنا مش شايفنها، وهو خد قرار بالابتعاد في الفترة الأخيرة”.

وتابع: “أنا مش النوع اللي هتستغل أن الناس دلوقتي بتهاجم حسام غالي، وأدخل أكمل خصوصًا أنه حتى الآن عضو مجلس إدارة معايا، أنا مش من النوع اللي بحب أخبط في حد لمجرد إنه بره وأنا جوه، حسام، شخصية واضحة”.