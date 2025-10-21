ليس بسبب ملف الكرة.. ياسين منصور يكشف كواليس لقائه بـ توروب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء
أمير قطر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
أيام تفصل العالم عن الحدث الثقافي الأكبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير
ياسين منصور يكشف كواليس لقائه بـ توروب

علا محمد

كشف ياسين منصور المرشح على منصب نائب رئيس النادي الأهلي، كواليس لقائه مع ييس توروب مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي.


وقال منصور عن لقائه بالمدرب توروب: "قابلته ولكن ليس بسبب ملف كرة القدم، بل كان المدرب يريد استئجار وحدة (شقة) في أحد مشاريعنا".


وتابع حديثه عبر شاشة الأهلي: "لما استقلت من المجلس زمان اتقال عليا إني عاوز أدخل لجنة الكورة وهذا لا يمت للحقيقة بصلة. غير صحيح ما يتردد بشأن غضبي من قرار حسن حمدي برفض دخولي اللجنة".

وأشار :"كان في واحد في المجلس مش هقول مين كان بيزق الناس عليا علشان تهاجمني بشكل بايخ وقالوا ده شوال فلوس وكدة. في الفترة دي كان عندي التزامات وشغلي حسيت إنه هيأثر بالسلب على شغلي وانا عارف الشخص ده".

وأضاف: كمحمود الخطيب أكد لي أنه يريد أن يتجنب الضغوطات، وقولتله لو مش هتترشح في انتخابات الأهلي هترشح أنا على منصب الرئيس".

وواصل: "أنا كنت عايز محمود الخطيب يستمر، ولابد من التركيز على قطاع الناشئين بالنادي الأهلي واستقدام مدريبن أجانب، من أجل تصعيد لاعبين جيدين للفريق الأول لكرة القدم".

واختتم: “70% من الشعب المصري بيشجع النادي الأهلي لذلك يجب ضم 70% من أفضل لاعبين مصر للنادي”

