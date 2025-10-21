ليس بسبب ملف الكرة.. ياسين منصور يكشف كواليس لقائه بـ توروب

كشف ياسين منصور المرشح على منصب نائب رئيس النادي الأهلي، كواليس لقائه مع ييس توروب مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي.



وقال منصور عن لقائه بالمدرب توروب: "قابلته ولكن ليس بسبب ملف كرة القدم، بل كان المدرب يريد استئجار وحدة (شقة) في أحد مشاريعنا".



وتابع حديثه عبر شاشة الأهلي: "لما استقلت من المجلس زمان اتقال عليا إني عاوز أدخل لجنة الكورة وهذا لا يمت للحقيقة بصلة. غير صحيح ما يتردد بشأن غضبي من قرار حسن حمدي برفض دخولي اللجنة".

وأشار :"كان في واحد في المجلس مش هقول مين كان بيزق الناس عليا علشان تهاجمني بشكل بايخ وقالوا ده شوال فلوس وكدة. في الفترة دي كان عندي التزامات وشغلي حسيت إنه هيأثر بالسلب على شغلي وانا عارف الشخص ده".

وأضاف: كمحمود الخطيب أكد لي أنه يريد أن يتجنب الضغوطات، وقولتله لو مش هتترشح في انتخابات الأهلي هترشح أنا على منصب الرئيس".

وواصل: "أنا كنت عايز محمود الخطيب يستمر، ولابد من التركيز على قطاع الناشئين بالنادي الأهلي واستقدام مدريبن أجانب، من أجل تصعيد لاعبين جيدين للفريق الأول لكرة القدم".

واختتم: “70% من الشعب المصري بيشجع النادي الأهلي لذلك يجب ضم 70% من أفضل لاعبين مصر للنادي”