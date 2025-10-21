ياسين منصور: سيد عبد الحفيظ يتميز بالوضوح والذكاء الحاد وسيكون رجل المرحلة

كشف ياسين منصور المرشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى عن سبب عدم إنشائه ناديًا جديدًا خلال الفترة الماضية.

وقال ياسين منصور، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامى أحمد شوبير، عبر برنامج “حارس الأهلى”:" لم أفكر في إنشاء أي فريق كرة بمصر بسبب عشقي للنادي الأهلي، وفريق مسار يخص أخي محمد منصور ولا علاقة لي بعمله، ولم أفكر أبدا أيضًا بشراء أي نادٍ في أوروبا".

وتابع: “أتمني تطبيق ملف الأكاديميات مثل أكاديمية “رايت تو دريم”، في النادي الأهلى، من أجل اكتشاف العديد من المواهب المميزة”.

وأكمل: “لم يحدث أن اختلفت مع حسن حمدي بسبب رغبتي في التدخل في شئون الكرة ولم يحدث ذلك أبدًا مني بسبب وجود عدد من نجوم الكرة وعلي رأسهم الراحل طارق سليم وعدلي القيعي”.

وواصل: ابتعدت خلال فترة حسن حمدي بسبب وجود عضو في المجلس دفع البعض لمهاجمتي وأني مجرد “شوال فلوس”، وقررت الابتعاد أيضًا بسبب ظروف عملي.

وأضاف: دائمًا نحاول مساعدة جماهير الأهلى بشأن القضايا، وأتمني أن نجد حلا لهذا الأمر، من المؤكد أيضًا سيكون لي دور في قطاع الكرة بالنادي.

وأردف: الأهلى أقوي علامة تجارية موجودة في الشرق الأوسط ويجب تقوية قطاع الناشئين في النادي.

وأشار: إلي إن سيد عبد الحفيظ واحد من رجال المرحلة، وما يميزه أنه واضح ولديه ذكاء حاد وأفكاره مميزة جدًا وسيكون إضافة للمجلس، وتحدثت معه بشأن تطوير قطاع الناشئين.

وختم: الجزء الاستثماري من أهم الأجزاء التي تجعل الخطيب مهمومًا بسبب سعيه الدائم لتطويرها، موضحا أن الأهلى لا ينبغي أن يعتمد علي فرد.