جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مواقع بالأراضي اللبنانية بزعم تبعيتها لحزب الله
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأول مساء اليوم.. والخميس أول الأيام فلكيًا
وزير الصحة يستقبل سفير فرنسا بمصر للاتفاق على تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
الدماطي يكشف مفاجأة عن قضية دوري الموسم الماضي بين الأهلي وبيراميدز
بعد اقتراب الذهب من 6000 جنيه.. هل الوقت مناسب للشراء؟
أمازون تطمئن عملاءها بعودة خدماتها السحابية بعد انقطاع عالمي
الرئيس السيسي يتوجه إلى بروكسل ويترأس وفد مصر المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى
6 أشهر إضافية للتصالح في مخالفات البناء لتقنين الأوضاع| تفاصيل
الرئيس السيسي يترأس الوفد المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى
الرئيس السيسي يغادر اليوم لبروكسل لرئاسة وفد في القمة المصرية الأوروبية الأولى
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
رياضة

الدماطي: الكابتن الخطيب لديه تفويض بإدارة ملف الكرة بالأهلي

محمد الدماطي
محمد الدماطي
باسنتي ناجي

تحدث محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن انتخابات القلعة الحمراء، المقررة في 31 أكتوبر الجاري لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي.

وقال محمد الدماطي  في تصريحات لبرنامج الكورة مع فايق: "من ٢٠ اكتوبر ٢٠١٧ قعدنا قبل الترشح وقيل لنا “الناس الجداد لو فاكرين هتتكلموا في الكورة ده مش اختصاصكم وهناك تفويض للكابتن الخطيب ولجنة الكرة”.

كان محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، قد علق على أزمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

وأكد  الدماطي في تصريحات لبرنامج “الكورة مع فايق” عبر قناة “ام بي سي مصر”، أنه لم تحدث أزمة بين الكابتن الخطيب وحسام غالي، مشددا على أن  حسام شخص واضح وهو أمر يعتبره البعض ميزة والآخر يراه عيبا.

وأضاف “مكنش في خلاف على الطاولة بين الخطيب وغالي، ممكن خلاف في الكورة في حاجة إحنا مش شايفنها وهو خد قرار بالابتعاد في الفترة الأخيرة”.

وتابع “أنا مش من النوع اللي هتستغل أن الناس دلوقتي بتهاجم حسام غالي، وأدخل أكمل خصوصًا أنه حتى الآن عضو مجلس إدارة معايا، أنا مش من النوع اللي بحب اخبط في حد لمجرد انه بره وأنا جوة، حسام، شخصية واضحة”.

محمد الدماطي

