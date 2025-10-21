برشلونة يواجه أولمبياكوس ساعيًا لاستعادة التوازن في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق برشلونة لمواجهة أولمبياكوس اليوناني مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مصر.

ويسعى البارسا، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، لتحقيق الفوز واستعادة التوازن بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان في الجولة السابقة، من أجل التقدم في جدول الترتيب، إذ يحتل الفريق حاليًا المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.

وكان برشلونة قد استهل مشواره في البطولة بانتصار صعب على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، قبل أن يتعرض لهزيمة بالنتيجة نفسها أمام باريس سان جيرمان، ليكتفي بثلاث نقاط من أول جولتين.

في المقابل، يدخل أولمبياكوس اللقاء طامحًا لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، بعدما حصد نقطة واحدة فقط حتى الآن وضعته في المركز التاسع والعشرين.