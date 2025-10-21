إسلام صادق: رمضان صبحي خايف من الزمالك وعامل حساب لـ جماهير الأهلي

كشف الإعلامي إسلام صادق مفاجأة بشأن اللاعب رمضان صبحي نجم بيراميدز.

رمضان صبحي خايف من الزمالك

وقال إسلام صادق عبر تصريحات إذاعية: رمضان صبحي خايف من الزمالك وعامل حساب لـ جماهير الأهلي ".

اقرأ أيضًا:

حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك:



وكان قد كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، حقيقة اقتراب رمضان صبحي، نجم الفريق، من الانضمام إلى صفوف الزمالك.

وقال هاني سعيد في تصريحات عبر قناة “أون سبورت”: انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك غير صحيح، ولا توجد نية لدينا للاستغناء عنه”.

وأضاف: “لا يوجد اتفاق مع الزمالك بشأن رحيل رمضان صبحي مقابل ضم حسام عبد المجيد، بيراميدز لديه أفضل مدافعين، أما بشأن ابتعاد رمضان صبحي عن المشاركة فهذا بسبب الإصابة، واللاعب يحتاج إلى شهر للعودة مجددًا”.

وحصد فريق بيراميدز لقب بطولة السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، السبت الماضي.

جاء هدف بيراميدز واللقاء الوحيد بتوقيع الكونغولي فيستون ماييلي في الدقيقة 75.