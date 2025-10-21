تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل

أكد الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي، أن التغير في مواعيد التوقيت مع بداية فصلي الصيف والشتاء يؤثر بشكل مباشر على الساعة البيولوجية أو الإيقاع الحيوي للجسم، ما ينعكس بدوره على الحالة النفسية والذهنية للإنسان.

وأوضح الدكتور هشام رامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن اضطراب الساعة البيولوجية يؤدي إلى خلل في الجهاز العصبي، تظهر آثاره في التوتر، وعدم التركيز، واضطراب الحالة المزاجية.

وقال إن الجسم يحتاج إلى فترة من الوقت حتى يتأقلم مع التغير في مواعيد النوم والاستيقاظ الناتجة عن تغيير التوقيت.

وأضاف أن من أبرز سمات فصل الشتاء قلة ساعات الضوء، وهو ما يرسل إشارات للجهاز العصبي والهرموني بأن الجسم بحاجة إلى الهدوء وتقليل النشاط اليومي، في محاولة للتكيف مع نمط الضوء الطبيعي الجديد.

ولفت إلى أن انخفاض التعرض لأشعة الشمس يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بالاكتئاب الموسمي، موضحًا أن الضوء الطبيعي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الهرمونات المسئولة عن الحالة المزاجية والنوم والطاقة.

ونصح بضرورة التعرض اليومي لأشعة الشمس، والمشي لمدة لا تقل عن نصف ساعة يوميًا، لما لذلك من أثر إيجابي في تحسين الحالة النفسية وتنشيط الدورة الدموية، والحفاظ على التوازن بين النشاط والراحة خلال فترات تغير الفصول.