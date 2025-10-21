رقم الألف.. هل يحسم كريستيانو رونالدو أعظم صراع في تاريخ كرة القدم؟

بينما يستمر الجدل الأبدي حول من هو "الأفضل في التاريخ" بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، برزت على شبكات التواصل الاجتماعي فكرة جديدة أثارت ضجة في الأوساط الكروية، وهي جائزة خيالية أطلق عليها المشجعون اسم "الحذاء الذهبي السوبر"، اعتبرها البعض تكريما رمزيا للأسطورة البرتغالي.

ورغم أن الجائزة غير رسمية ولا وجود لها في سجلات الاتحادات الرياضية الكبرى، إلا أن انتشار فكرتها يعكس رغبة واضحة لدى جماهير رونالدو في إيجاد "الفصل الأخير" الذي يحسم النقاش المستمر منذ أكثر من عقدين.

ميسي يتفوق بالألقاب ورونالدو يراهن على الأرقام

في المعركة الكلاسيكية بين النجمين، يبدو أن كفة ميسي أرجح حتى الآن فالنجم الأرجنتيني حصد كأس العالم 2022 الذي استعصى على رونالدو، إلى جانب تفوقه التاريخي في عدد الكرات الذهبية (8 مقابل 5).

لكن رونالدو، الذي يقترب من الهدف رقم 950 في مسيرته الاحترافية، يضع عينه على إنجاز غير مسبوق قد يغير كل شيء بلوغ الألف هدف رسمي موثق، وهو رقم مطلق لا يقبل الجدل أو التصويت.

الأرقام لا تكذب والعاطفة لا تدوم

الكرة الذهبية التي تمثل فخر ميسي تبقى في النهاية جائزة تعتمد على التصويت والانطباعات، ما يجعلها عرضة للتأثر بالعواطف والعلاقات العامة.

حتى كأس العالم إنجاز ميسي الأبرز لم يسلم من النقاشات، إذ يرى البعض أن أنخيل دي ماريا كان الأبرز في النهائي، وأن البطولة جاءت تتويجا لمسيرة ميسي أكثر من كونها حسما فنيا بحتا.

في المقابل، يؤمن رونالدو أن العظمة تقاس بما هو قابل للقياس والتوثيق، لا بما هو خاضع للأهواء فبلوغ ألف هدف يعني أنه ترك بصمة لا يمكن إنكارها أو الطعن فيها.

إعادة تعريف "الإنجاز الأكبر"

رونالدو نفسه ساهم في إعادة صياغة مفهوم "الإنجاز" حين أكد في تصريحات سابقة أن الفوز ببطولة اليورو 2016 مع البرتغال يعادل في قيمته الفوز بكأس العالم، معتبرا أن ما حققه على مستوى المنتخبات يرضيه تمامًا، حتى وإن لم يرفع الكأس الأغلى.

ومع تجدد الحديث مؤخرا عن احتمال إعادة طرح جائزة الكرة الذهبية السوبر التي فاز بها دي ستيفانو عام 1989، يرى أنصار ميسي أنها يجب أن تمنح له، لكن معسكر رونالدو لا يبدو معنيا بذلك كثيرا.

الرقم الذي لا يمكن تجاوزه

في النهاية، يدرك رونالدو أن التاريخ لا يكتب بالأصوات، بل بالأرقام.

فحين يصل إلى الهدف رقم 1000، لن يحتاج إلى أي جائزة تصويتية أو لقب شرفي.

سيكون ذلك الرقم وحده "الحذاء الذهبي السوبر الحقيقي"، الجائزة التي لا يمنحها أحد، ولا يستطيع أحد سلبها.