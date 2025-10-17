قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

رونالدو يتصدر قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا.. ما موقف محمد صلاح؟

أحمد أيمن

وصف كريستيانو رونالدو بأنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، ولا يقتصر إنجازاته على الملعب فقط بل يتجاوز ذلك إلى العالم المالي أيضاً. فقد أعلن مؤخراً أن رونالدو، البالغ من العمر 40 عاماً، تصدر قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجراً، وفقاً لتقارير من وكالة "بلومبرج". 

رونالدو أول ملياردير في عالم كرة القدم

 تم الإشارة، كذلك، إلى أنه أصبح أول ملياردير في عالم كرة القدم، مما يعكس قوة تأثيره وشهرته على مستوى العالم.

بخلاف رونالدو، تم الإعلان عن قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في العالم من قبل "فوربس" والتي تضمنت النجم المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

اقرأ أيضًا:

عوائد رونالدو المالية

تشير التقديرات إلى أن رونالدو يحقق أرباحاً تقدر بنحو 280 مليون دولار سنوياً، تأتي من مختلف المصادر، سواء كانت من عقود الرعاية أو من راتبه كلاعب في نادي النصر السعودي. 

هذه العوائد تجعله يتخطى بأضعاف غريمه التقليدي، ليونيل ميسي، الذي يحتل المركز الثاني في القائمة بأرباح تقدر بحوالي 130 مليون دولار، والتي تأتي بشكل رئيسي من خارج الملعب.

المنافسة بين كبار اللاعبين

في المركز الثالث يأتي لاعب آخر محترف في الدوري السعودي، وهو الفرنسي كريم بنزيمة الذي يلعب في نادي الاتحاد، حيث يحقق عوائد مالية تصل إلى 104 ملايين دولار سنوياً. كما يجسد أيضاً التعاون بين الأندية في الدوري السعودي وإمكانياتها المالية الكبيرة، التي أدت إلى جذب كبار اللاعبين من مختلف أنحاء العالم.

بينما يحتل زميل رونالدو في النصر، المهاجم السنغالي ساديو ماني، المركز الثامن في قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجراً، بعوائد تقدّر بـ54 مليون دولار، مما يعكس أيضاً النجاح المستمر للنصر السعودي في استقطاب النجوم.

تغييرات في قائمة اللاعبين

شهدت قائمة أعلى اللاعبين أجراً تغييرات ملحوظة بالمقارنة مع السنة الماضية، حيث تم استبعاد اللاعب البرازيلي نيمار الذي كان من الأسماء المعروفة في هذه القائمة. 

نيمار، الذي غادر الهلال في يناير للعودة إلى ناديه الأول سانتوس، تراجع عائده إلى 38 مليون دولار حالياً، مما يدل على تأثير الانتقالات على العوائد المالية للاعبين.

الدوري الإنجليزي ودوره

على الرغم من هيمنة الدوري الإنجليزي الممتاز وتسجيله لمبلغ قياسي في الانتقالات يصل إلى 2.6 مليار جنيه إسترليني، لم ينجح سوى لاعبين من "البريميرليج" في دخول قائمة العشرة الأوائل. 

هؤلاء اللاعبون هم النرويجي إرلينغ هالاند، الذي جاء في المركز الخامس، والمصري محمد صلاح، الذي جاء في المركز السابع. 

أرقام مذهلة في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني كان له النصيب الأكبر في قائمة أعلى اللاعبين أجراً، حيث يتواجد ثلاثة لاعبين من ريال مدريد، هم كيليان مبابي في المركز الرابع، وفينيسيوس جونيور في المركز السادس، وجود بيلينغهام في المركز التاسع. 

كما استطاع لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، دخول القائمة أيضاً في المركز العاشر، بعوائد تصل إلى 43 مليون دولار.

وبحسب بيان "فوربس"، من المتوقع أن تواصل العوائد الإجمالية للاعبين العشرة الأعلى أجراً في العالم النمو، حيث يتوقع أن يكسب هؤلاء مجتمعين حوالي 945 مليون دولار خلال موسم 2025-2026.

كريستيانو رونالدو ثروة كريستيانو رونالدو محمد صلاح أعلى اللاعبين أجرا الدوري الانجليزي ثروة محمد صلاح

