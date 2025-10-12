قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي
الصحة تنهي إجراءات خطة التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول وسنتخذ كل التدابير لحماية أمننا المائي
انطلاق البرنامج التدريبي القراءة التأسيسية القرآنية بمعاهد الأزهر الشريف
خطوات الترشح لعضوية مجلس النواب.. وإجراءات الطعن
إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام
الضرائب: الفاتورة والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لرد ضريبة القيمة المضافة
تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد
الجو اتقلب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد ارتداء الملابس الثقيلة
وزير الخارجية:نرفض اتخاذ أىة إجراءات أحادية بشأن ملف المياه
جامعة قناة السويس: نسعى لبناء وعي رقمي رشيد لدى الطلاب والمجتمع
ماكينة أهداف لا تهدأ.. أحدث إنجازات كريستيانو رونالدو

أمينة الدسوقي

في سجل كرة القدم الممتد لعقود من الإبداع والإنجازات، يبرز اسم كريستيانو رونالدو كأيقونة استثنائية لا تتكرر فهو ليس مجرد هداف تاريخي أو بطل ألقاب، بل أسطورة حقيقية أعادت تعريف معنى الاستمرارية والتحدي داخل المستطيل الأخضر.

الإنجاز الأحدث الذي دونه النجم البرتغالي باسمه جاء ليؤكد تفرده المطلق، بعدما أصبح اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل أهداف في كل دقيقة ممكنة من المباراة، من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة السابعة والتسعين، في مسيرة لا تعرف المستحيل.

ماكينة أهداف لا تهدأ

ووفقا لتقرير موسع نشرته شبكة Lente Deportiva العالمية، فإن التوزيع الزمني لأهداف رونالدو عبر الدقائق يترجم عبقريته الكروية الفريدة، فهو لا يعتمد فقط على الحس التهديفي أو التمركز داخل منطقة الجزاء، بل يجمع بين الذكاء التكتيكي والقدرة على قراءة الملعب والتوقيت المثالي للهجوم، ليحول كل لحظة في المباراة إلى فرصة تهديف محتملة.

وخلال مسيرته المذهلة، سجل رونالدو 946 هدفا مع كل من سبورتينغ لشبونة في بداياته،مانشستر يونايتد الإنجليزي،ريال مدريد الإسباني،يوفنتوس الإيطالي،

وأخيرا النصر السعودي، الذي لا يزال يواصل معه كتابة فصول جديدة من المجد.

أهداف في كل لحظة من المباراة

من الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية، كان رونالدو دائم الحضور أمام المرمى.

الربع الأول من المباراة (1–15) بدأ كعادته بقوة هجومية ضاربة، مسجلا ده ما بين ثلاثة وتسعة أهداف في كل دقيقة، في دلالة على جاهزيته منذ انطلاق الصافرة.

الربع الثاني (16–30) زادت خطورته بشكل واضح، حيث تراوحت أهدافه بين عشرة وخمسة عشر هدفا في الدقيقة، وهي الفترة التي يعرف فيها بقدرته على كسر التكتلات الدفاعية.

منتصف المباراة (31–60) حافظ على نفس الإيقاع، فسجل ما بين ثمانية وأحد عشر هدفًا في الدقيقة، ليؤكد تفوقه البدني والذهني حتى مع مرور الوقت.

الربع الأخير (75–90) تتحول هذه الدقائق عادة إلى "مسرح رونالدو الخاص"، إذ أحرز خلالها أكثر من ثلاثة عشر هدفًا في لحظات حاسمة مثل الدقائق 85 و86 و87.

بعد الدقيقة 90 حتى الوقت بدل الضائع لم يفلت من تأثيره، حيث واصل التسجيل بين الدقيقتين 91 و97، مثبتًا أنه لا يعرف الاستسلام حتى آخر ثانية.

رونالدو الملياردير الأول في تاريخ كرة القدم

بعيدا عن الأضواء داخل الملاعب، يواصل كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام خارجها أيضًا فقد أصبح رسميا أول لاعب كرة قدم يدخل نادي المليارديرات، بفضل مسيرة مذهلة استمرت أكثر من عقدين في أكبر الأندية الأوروبية، قبل أن ينتقل إلى نادي النصر السعودي بعقد ضخم غيّر موازين السوق الرياضي.

فبعد تجاربه الناجحة مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، لم يكتفي رونالدو بالمجد الكروي، بل استثمر نجوميته في شراكات دعائية مع علامات كبرى مثل نايكي وأرماني، بالإضافة إلى مشاريعه الخاصة في عالم اللياقة والعطور والأزياء.

وفي يونيو الماضي، أعلن عن تمديد عقده مع النصر بقيمة تتجاوز 400 مليون دولار، لترتفع ثروته الإجمالية إلى نحو 1.4 مليار دولار، وفقًا لمؤشر "بلومبرج للمليارديرات"، ليضيف انجاز ماليا إلى رصيده الرياضي الحافل.

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود

أرشيفية

الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة

ترامب

الصين تتعهد برد صارم على رسوم ترامب

أرشيفية

الصين تتهم الفلبين بانتهاك سيادتها قرب جزيرة ساندي كاي

أرشيفية

إستونيا تغلق طريقا رئيسيا على حدودها مع روسيا بعد رصد مسلحين

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

بالأحمر اللافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

