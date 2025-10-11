قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب : الرهائن سيعودون يوم الإثنين وسأذهب إلى مصر
مرتضى منصور: شكراً لمصر ورجال مخابراتها على نجاح مفاوضات وقف النار
شرطة الاحتلال تفرض إغلاقات وحواجز داخل القدس والطرق المؤدية للمدينة
عماد النحاس يبدأ تجربة جديدة مع الزوراء العراقي
بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11-10-2025
3 ظواهر جوية.. توقعات طقس اليوم السبت 11 أكتوبر
ترامب : سعر النفط سيصل إلى أقل من دولارين للجالون قريبا
بطولة كأس العرب.. منتخب مصر الثاني يستعد لخوض ودية البحرين
موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
فنزويلا توجه نداءا عاجلا لمجلس الامن لمواجهة العدوان الأمريكي
بعد 20 سنة من العمل والإبداع.. مشروع مصري يحصد جائزة الآغا خان للعمارة
رياضة

كريستيانو رونالدو يكشف سبب إطلاق مشروعه لزراعة الشعر في السعودية

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
منار نور

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، عن الدافع وراء إطلاق مشروعه الجديد في المملكة، الذي يتضمن مركزًا صحيًا وتجميلًا متخصصًا في زراعة الشعر.

وأوضح رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، أنه قرر إنشاء العيادة نتيجة خوفه الشخصي من فقدان الشعر، ورغبته في مساعدة الآخرين على تجاوز هذه المخاوف.

وقال: "لو كنت بلا شعر فلن أكون الشخص نفسه، أنا أفضل أن أحتفظ بشعري لأنه جزء من الثقة بالنفس والمظهر الجيد."

وأشار النجم البرتغالي إلى أن نظرة المجتمع لزراعة الشعر تغيرت خلال السنوات الأخيرة، مضيفًا: "قبل نحو خمس سنوات كان الناس يشعرون بالحرج من زيارة عيادات الشعر، أما الآن فقد أصبح الأمر طبيعيًا مثل الذهاب إلى طبيب الأسنان."

واختتم رونالدو حديثه بالتأكيد على أنه يعتزم توسيع استثماراته في السعودية خلال الأعوام المقبلة، بإطلاق مشروعات جديدة في مجالات متنوعة.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

بوتين

بوتين يعلق على ضياع جائزة نوبل للسلام من ترامب

ازي تبعت شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء

من مكانك .. كيف ترسل شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء؟

ماريا كورينا ماتشادو

جائزة نوبل للسلام 2025.. صور من مسيرة ماريا كورينا ماتشادو

السعال

غير نزلات البرد .. اعرف أسباب السعال الكاملة

الطعمية الهشة

المحلات .. طريقة عمل الطعمية الهشة

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

