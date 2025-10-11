كريستيانو رونالدو يكشف سبب إطلاق مشروعه لزراعة الشعر في السعودية

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، عن الدافع وراء إطلاق مشروعه الجديد في المملكة، الذي يتضمن مركزًا صحيًا وتجميلًا متخصصًا في زراعة الشعر.

وأوضح رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، أنه قرر إنشاء العيادة نتيجة خوفه الشخصي من فقدان الشعر، ورغبته في مساعدة الآخرين على تجاوز هذه المخاوف.

وقال: "لو كنت بلا شعر فلن أكون الشخص نفسه، أنا أفضل أن أحتفظ بشعري لأنه جزء من الثقة بالنفس والمظهر الجيد."

وأشار النجم البرتغالي إلى أن نظرة المجتمع لزراعة الشعر تغيرت خلال السنوات الأخيرة، مضيفًا: "قبل نحو خمس سنوات كان الناس يشعرون بالحرج من زيارة عيادات الشعر، أما الآن فقد أصبح الأمر طبيعيًا مثل الذهاب إلى طبيب الأسنان."

واختتم رونالدو حديثه بالتأكيد على أنه يعتزم توسيع استثماراته في السعودية خلال الأعوام المقبلة، بإطلاق مشروعات جديدة في مجالات متنوعة.