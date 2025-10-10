قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: التبادل التجاري بين مصر والدنمارك تجاوز 290 مليون دولار خلال 2024
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 يُسمح بعودة سكان غزة للقطاع
السفير جمال بيومي: ما قامت به مصر بشأن غزة يجب أن يدرس
برلماني: مشاهد الفرح في غزة تتويج للدور الحيوي الذي تلعبه مصر
مصر صانعة السلام في الشرق الأوسط.. شرم الشيخ تحتضن توقيع اتفاق تاريخي لإنهاء حرب غزة
لجنة نوبل للسلام عن عدم فوز ترامب: نحن من يقرر وفق وصية ألفريد نوبل فقط
الزمالك بيموت.. حسام المندوه يثير قلق جمهور القلعة البيضاء
جيش الاحتلال يعلن مقتل 914 جنديا في الحرب وإصابة 20 ألف آخرين
حشود مباركة.. 50 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
شواطئ غزة تعانق أبناءها من جديد.. والأعلام المصرية تزين المشهد
ما حكم من يصلي على جنابة ناسيا أو متعمدا؟.. اعرف رأي الشرع
جيش الاحتلال يهدد: جاهزون للعودة لقتال حماس حتى لا تعود لحكم قطاع غزة
رياضة

لست رونالدو.. رياض محرز: مونديال 2026 سيكون الأخير لي مع الجزائر

أكد رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، أن مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، سيكون الأخير مع الخضر.

وقاد محرز منتخب بلاده للتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على الصومال 3-0، أمس الخميس، حيث سجل الهدف الثاني.

وقال محرز في تصريحات نقلتها شبكة “النهار” الجزائرية: "محرز: “هذا سيكون آخر مونديال لي..  أنا لست رونالدو”.

وأضاف: “الحمد لله على هذا الفوز المهم، قدمنا أداءً جيدًا وسيطرنا على مجريات اللقاء من البداية إلى النهاية، سعيد جدًا بمساعدتي بتمريرتين حاسمتين، والأهم أننا حققنا هدفنا وتأهلنا رسميًا إلى كأس العالم”.

وختم محرز حديثه قائلاً: “هذه المشاركة في كأس العالم ستكون خاصة بالنسبة لي، وسأبذل كل ما بوسعي لتمثيل الجزائر بأفضل صورة ممكنة، فخور جدًا ببلدي وبما أنجزناه جميعًا”.

