لست رونالدو.. رياض محرز: مونديال 2026 سيكون الأخير لي مع الجزائر

أكد رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، أن مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، سيكون الأخير مع الخضر.

وقاد محرز منتخب بلاده للتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على الصومال 3-0، أمس الخميس، حيث سجل الهدف الثاني.

وقال محرز في تصريحات نقلتها شبكة “النهار” الجزائرية: "محرز: “هذا سيكون آخر مونديال لي.. أنا لست رونالدو”.

وأضاف: “الحمد لله على هذا الفوز المهم، قدمنا أداءً جيدًا وسيطرنا على مجريات اللقاء من البداية إلى النهاية، سعيد جدًا بمساعدتي بتمريرتين حاسمتين، والأهم أننا حققنا هدفنا وتأهلنا رسميًا إلى كأس العالم”.

وختم محرز حديثه قائلاً: “هذه المشاركة في كأس العالم ستكون خاصة بالنسبة لي، وسأبذل كل ما بوسعي لتمثيل الجزائر بأفضل صورة ممكنة، فخور جدًا ببلدي وبما أنجزناه جميعًا”.