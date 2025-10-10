متفوقا على جوارديولا وأرتيتا.. جلاسنر مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة البريميرليج، اليوم الجمعة، فوز أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفريق كريستال بالاس، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر الماضي.

وتصدر جلاسنر القائمة المختصرة التي ضمت أربعة مدربين، وهم: بيب جوارديولا وميكيل أرتيتا وريجيس لو بري، وحصل على الجائزة بعد دمج أصوات المشجعين مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم.

وأصبح المدرب البالغ من العمر 51 عامًا، والذي تم تعيينه في فبراير 2024، أول مدير فني لكريستال بالاس يفوز بالجائزة منذ أن فعلها توني بوليس في أبريل 2014.

ترتيب كريستال بالاس

ويحتل كريستال بالاس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة.