خيسوس: النصر أصعب تحدٍ في مسيرتي.. ورونالدو إعجازي

اعترف البرتغالي خورخي خيسوس مدرب النصر، بأن قيادة «العالمي» أصعب تحدٍ في مسيرته التدريبية.

وكان خيسوس تولى تدريب النصر قبل انطلاق الموسم الحالي، خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي الذي فشل في إعادة الفريق إلى منصات التتويج.

وقال خيسوس في تصريحات نقلتها صحيفة «الرياضية» السعودية: «تجربتي مع النصر هي الأصعب في مسيرتي، منذ قدوم رونالدو، لم يفز الفريق ببطولة، الدوري تحديدًا لم يحققوه منذ سبعة، أو ثمانية مواسم».

وأضاف: «أيضًا جودة الفرق الثلاثة المنافسة لنا، وعناصرها أعلى من النصر، لكنني قبلت بالمهمة لأكون بطلًا، أولويتي الفوز بالألقاب لا المباريات».



وحول انطباعه عن العمل مع مواطنه كريستيانو رونالدو، أجاب : «لاعبًا، سمعت عنه الكثير، لكننا لا نعرف الأشخاص حقًّا حتى نحتك بهم، اليوم، عمره 40 عامًا، وهو ثاني أسرع لاعبٍ في الفريق، وثالث أكثر لاعبٍ يسجِّل انطلاقاتٍ تفوق 25 كيلومترًا في الساعة! هذا شيءٌ إعجازي حتى من الناحية البدنية».