لطلاب جميع الصفوف.. رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم “الأسبوع الخامس”
هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب
700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة
الصين تسعى لتهدئة المخاوف العالمية حيال قيود المعادن النادرة
ترامب: سنواجه أي خرق لهدنة غزة بحزم
سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر
ماذا تقدم سوزوكي جمني 2025 وكم سعرها عالميًا؟
عبقرية الفراعنة وابتكارات القرن الـ21.. كيف يستخدم المتحف المصري الكبير الذكاء الاصطناعي؟
هل قيء الطفل الرضيع يبطل الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
سماع دوي انفجار ضخم وسط قطاع غزة
ترامب يعرض على زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانية لإنهاء الحرب الروسية
رياضة

مبابي يعيد إنجاز رونالدو مع ريال مدريد

مبابي
مبابي
إسراء أشرف

قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي فريق ريال مدريد لتحقيق فوز صعب ومهم على مضيفه خيتافي بهدف نظيف، مساء أمس، الأحد، على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وسجل مبابي الهدف الوحيد في الدقيقة 80، ليمنح الميرنجي ثلاث نقاط ثمينة أعادته إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن برشلونة الذي تراجع إلى المركز الثاني بعد فوزه أمس على جيرونا (2-1)، في المقابل، توقف رصيد خيتافي عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

ووفقاً لإحصائيات شبكة "أوبتا" العالمية، واصل مبابي كتابة التاريخ بقميص ريال مدريد، إذ رفع رصيده إلى 10 أهداف في أول 9 مباريات له بالليجا هذا الموسم، ليعادل إنجازاً لم يتحقق منذ أكثر من عقد.

وأصبح مبابي أول لاعب من ريال مدريد يسجل 10 أهداف أو أكثر خلال أول 9 جولات في موسم واحد منذ البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2014-2015، عندما أحرز 17 هدفاً في نفس الفترة.

مبابي كيليان مبابي ريال مدريد كريستيانو رونالدو خيتافي

