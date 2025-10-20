مبابي يعيد إنجاز رونالدو مع ريال مدريد

قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي فريق ريال مدريد لتحقيق فوز صعب ومهم على مضيفه خيتافي بهدف نظيف، مساء أمس، الأحد، على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وسجل مبابي الهدف الوحيد في الدقيقة 80، ليمنح الميرنجي ثلاث نقاط ثمينة أعادته إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن برشلونة الذي تراجع إلى المركز الثاني بعد فوزه أمس على جيرونا (2-1)، في المقابل، توقف رصيد خيتافي عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

ووفقاً لإحصائيات شبكة "أوبتا" العالمية، واصل مبابي كتابة التاريخ بقميص ريال مدريد، إذ رفع رصيده إلى 10 أهداف في أول 9 مباريات له بالليجا هذا الموسم، ليعادل إنجازاً لم يتحقق منذ أكثر من عقد.

وأصبح مبابي أول لاعب من ريال مدريد يسجل 10 أهداف أو أكثر خلال أول 9 جولات في موسم واحد منذ البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2014-2015، عندما أحرز 17 هدفاً في نفس الفترة.