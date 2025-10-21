الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟

كشف محمد الدماطي نجم الأهلي السابق، عن مصدر دخل النادي الأهلي بعدما أثيرت التساؤلات الفترة السابقة.

الدماطي يجيب علي سؤال “الأهلي بيجيب فلوسه منين”:

وقال محمد الدماطي ، عبر تصريحات إذاعية عبر قناة “إم بي سي مصر”: " الأهلي استغل الأراضي التي حصل عليها في زايد والتجمع ببناء فروع وبيع العضويات، وهو أبلغ رد على سؤال (الأهلي بيجيب فلوسه منين)".

الدماطي يكشف عن أزمة الخطيب:

وعلق محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على أزمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

وأكد الدماطي، في تصريحات لبرنامج “الكورة مع فايق” عبر قناة “ام بي سي مصر”، أنه لم تحدث أزمة بين الكابتن الخطيب وحسام غالي، مشددا على أن حسام شخص واضح وهو أمر يعتبره البعض ميزة والآخر يراه عيبا.

وأضاف: “مكنش في خلاف على الطاولة بين الخطيب وغالي، ممكن خلاف في الكورة في حاجة إحنا مش شايفنها وهو خد قرار بالابتعاد في الفترة الأخيرة”.

وتابع: “أنا مش من النوع اللي هتستغل أن الناس دلوقتي بتهاجم حسام غالي، وأدخل أكمل خصوصًا أنه حتى الآن عضو مجلس إدارة معايا، أنا مش من النوع اللي بحب اخبط في حد لمجرد انه بره وأنا جوة، حسام، شخصية واضحة”.