الرئيس السيسي يدعو نظيره التونسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير نوفمبر المقبل

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوته الرسمية إلى الرئيس التونسي قيس سعيد لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر عقده في نوفمبر 2025، وذلك خلال استقباله سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، اليوم في قصر الاتحادية وفقاً لما نقلتة إكسترا نيوز.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والتراث، في إطار دعم التواصل الحضاري بين الشعوب العربية.

من جانبها، نقلت رئيسة الحكومة التونسية تطلّع الرئيس قيس سعيد إلى استقبال الرئيس السيسي في زيارة رسمية إلى تونس، تأكيدًا على العلاقات الأخوية بين البلدين.