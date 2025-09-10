قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف المحطات النووية 2025.. التخصصات المطلوبة ومواعيد التقديم
الرئيس السيسي يوجه بتفعيل السياسات الهادفة إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية ويدعو القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات مشتركة
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
القاهرة وتونس تتفقان على تعزيز التعاون الإقليمي ودعم استثمارات القطاع الخاص
الرئيس السيسي يدعو نظيره التونسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير نوفمبر المقبل
انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
توك شو

الرئيس السيسي يدعو نظيره التونسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير نوفمبر المقبل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوته الرسمية إلى الرئيس التونسي قيس سعيد لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر عقده في نوفمبر 2025، وذلك خلال استقباله سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، اليوم في قصر الاتحادية وفقاً لما نقلتة إكسترا نيوز.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والتراث، في إطار دعم التواصل الحضاري بين الشعوب العربية.

من جانبها، نقلت رئيسة الحكومة التونسية تطلّع الرئيس قيس سعيد إلى استقبال الرئيس السيسي في زيارة رسمية إلى تونس، تأكيدًا على العلاقات الأخوية بين البلدين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية التونسية قصر الاتحادية

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

تحذير.. هذه الأخطاء تسبب انسداد الشرايين

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | هرمون الكورتيزول الخفي يدمر صحتك بهذه الطريقة.. علاج مُبتكر لـ مرض السكري من النوع الثاني يغني علن الأنسولين

طريقة عمل سلطة العدس البني والذرة

معدية المليون.. سعر حقيبة نسرين طافش يثير ضجة

نسرين طافش

صحة الشرقية تنظم قافلة مجانية بقرية ميت جابر بمركز بلبيس

قافلة طبية

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟

طريقة عمل البط المحمر المسلوق بشكل سهل وسريع

طريقة عمل البط المحمر المسلوق

فيديو

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد