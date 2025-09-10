المتحدث باسم الحكومة الألمانية: انتهاك سيادة قطر وسلامة أراضيها أمر غير مقبول

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أكد أن انتهاك سيادة قطر وسلامة أراضيها أمر غير مقبول.

وأفادت قناة "إكسترا نيوز" بأن دولة قطر وجهت رسالة إلى كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، على خلفية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لأعضاء من مكتب حركة حماس في العاصمة القطرية، الدوحة.

اعتداء إجرامي على قطر

وأكدت قطر في رسالتها أنها تدين بأشد العبارات ما وصفته بـ"الاعتداء الإجرامي"، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، إضافة إلى كونه تهديداً خطيراً لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.