انتهاك صارخ.. الاتحاد العربي لعمال النفط يدين العدوان الإسرائيلي على قطر

أعلن الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، عن إدانته للعدوان الذي قامت به دولة الاحتلال الإسرائيلي، والذي استهدف قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الدوحة، منددا بانتهاك إسرائيل السيادة قطر، واصفا إياه بـ" الانتهاك الخطير للقانون الدولي".

ووصف الاتحاد العربي هذا العدوان بأنه "انتهاك صارخ لسيادة قطر وسلامة أراضيها".

وقال الاتحاد العربي، إن هذا العدوان هو استمرار للممارسات الإسرائيلية التي تعكس بوضوح النية المبيتة لتدمير جميع فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد، والغياب الكامل لأي إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للتحرك في اتجاه السلام والتمادي في العدوان والإمعان في الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي.

وجدد الاتحاد العربي رفضه القاطع لممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وشن حرب إبادة ضد الفلسطينيين في القطاع.

ودعا الاتحاد العربي المجتمع الدولى إلى ضرورة التدخل العاجل باتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال.