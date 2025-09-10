قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطر : هجوم إسرائيل اعتداء إجرامي وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية
عراقجي: اتفاقنا مع الوكالة الدولية يتماشى مع قانون البرلمان الإيراني ويعترف بحقوقنا
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
ضوابط مصروفات المدارس الرسمية| قرارات نهائية من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025
وزير الاستثمار: العلاقات الاقتصادية المصرية التونسية ركيزة في توجهات الدولة للتعاون الإقليمي
مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
انتهاك صارخ.. الاتحاد العربي لعمال النفط يدين العدوان الإسرائيلي على قطر

العدوان الإسرائيلي على قطر
العدوان الإسرائيلي على قطر
الديب أبوعلي

أعلن الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، عن إدانته للعدوان الذي قامت به دولة الاحتلال الإسرائيلي، والذي استهدف قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الدوحة، منددا بانتهاك إسرائيل السيادة قطر، واصفا إياه بـ" الانتهاك الخطير للقانون الدولي".

ووصف الاتحاد العربي هذا العدوان بأنه "انتهاك صارخ لسيادة قطر وسلامة أراضيها".

وقال الاتحاد العربي، إن هذا العدوان هو استمرار للممارسات الإسرائيلية التي تعكس بوضوح النية المبيتة لتدمير جميع فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد، والغياب الكامل لأي إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للتحرك في اتجاه السلام والتمادي في العدوان والإمعان في الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي.

وجدد الاتحاد العربي رفضه القاطع لممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وشن حرب إبادة ضد الفلسطينيين في القطاع.

ودعا الاتحاد العربي المجتمع الدولى إلى ضرورة التدخل العاجل باتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال.

الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم دولة الاحتلال الإسرائيلي حركة المقاومة الإسلامية حماس حماس الدوحة إسرائيل قطر الاحتلال القضية الفلسطينية قطاع غزة المساعدات الإنسانية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

النائبة نجلاء العسيلي

النائبة نجلاء العسيلي: العدوان على قطر تجاوز خطير.. ومصر تقود صفًا عربيًا ثابتًا لردعه

صناعة الادوية

برلمانية: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات يعكس رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

النائب ميشيل الجمل

نائب: الهجوم الإسرائيلي على قطر عدوان سافر ولا بد من محاسبتها على جرائمها

طريقة عمل سلطة بالرمان فى دقائق بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل سلطة بالرمان
طريقة عمل سلطة بالرمان
طريقة عمل سلطة بالرمان

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025
وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025
وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

للنشر ١ونص م)) لوك جديد.. دينا الشربيني تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

بعد إضاءة لمبة الزيت.. إلى أي مدى يمكنك مواصلة قيادة السيارة؟

لمبة زيت المحرك
لمبة زيت المحرك
لمبة زيت المحرك

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

