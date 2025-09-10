النائبة نجلاء العسيلي: العدوان على قطر تجاوز خطير.. ومصر تقود صفًا عربيًا ثابتًا لردعه

أدانت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، واصفة إياه بأنه تجاوز خطير لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، وانتهاك صارخ لسيادة دولة عربية تمارس دورًا مسؤولًا في دعم القضية الفلسطينية.

وأكدت العسيلي، في بيان صحفي أصدرته اليوم، أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات مستمرة لا يهدد فقط أمن قطر، بل يُعرض استقرار المنطقة بأكملها للخطر، مشيرة إلى أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء بسياساتها العدوانية والبلطجة السياسية.

حترام السيادة وفرض الالتزام بالشرعية الدولية

وشددت عضو مجلس النواب على أن الرد المصري الرسمي، الصادر عن مؤسسة الرئاسة، يعكس الموقف الثابت لمصر في الدفاع عن الأمن القومي العربي، مؤكدة أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقود تحركًا دبلوماسيًا متوازنًا يرتكز على احترام السيادة وفرض الالتزام بالشرعية الدولية.

ودعت العسيلي المجتمع الدولي إلى التخلي عن صمته المُخزي، واتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة بحق إسرائيل، معتبرة أن استمرار التغاضي عن هذه الجرائم سيؤدي إلى نتائج كارثية، ليس على المستوى الإقليمي فقط، بل على مستوى السلم العالمي.

واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن العدوان على قطر لن يمر دون مساءلة، وأن الشعوب العربية باتت أكثر وعيًا بخطورة المخطط الإسرائيلي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن موقف مصر التاريخي سيبقى صامدًا في وجه كل محاولات فرض الهيمنة بالقوة.