انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين
برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة
قريباً .. طرح وحدات سكنية وقطع أراض مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن
رئيس الإمارات: الاعتداء على قطر يقوض أمن المنطقة واستقرارها
شراكة استراتيجية بين الصحة والإنتاج الحربي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
مفاجأة .. الشرع يزور الحليف الرئيسي لبشار الأسد || ما السبب ؟
أخبار العالم

محمود نوفل

أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائه أمير قطر دعم بلاده لجميع الإجراءات التي تتخذها الدوحة للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها .

وشدد الرئيس الإماراتي في تصريحات له على أن الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة يشكل انتهاكا لسيادة قطر وجميع القوانين والأعراف الدولية ويقوض أمن المنطقة واستقرارها .

وكان  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قد وصل  الأربعاء، إلى الدوحة في زيارة أخوية إلى دولة قطر الشقيقة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.

وبذلك يكون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أول رئيس دولة يزور قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وتأتي الزيارة عقب اتصال أجراه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مساء الثلاثاء، مع أمير دولة قطر أعرب خلاله عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها إثر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن إدانة دولة الإمارات هذا الاعتداء السافر، مؤكداً دعم الإمارات جميع الإجراءات التي تتخذها قطر الشقيقة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وشعبها.

وشدد على أن الاعتداء يشكل انتهاكاً لسيادة قطر الشقيقة والقوانين والأعراف الدولية كافة ويقوض أمن المنطقة واستقرارها.

وكانت إسرائيل استهدفت الثلاثاء قادة في حركة حماس عبر هجوم داخل الدوحة.

