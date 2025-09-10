الصحفيين العرب يدين بكل قوة العدوان الغاشم لإسرائيل على دولة قطر الشقيقة

يدين الاتحاد العام للصحفيين العرب العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي شنته إسرائيل أمس على دولة قطر الشقيقة الأمر الذي يعتبر استفزازا لدولة عربية وانتهاكا لسيادتها .

أن هذا العدوان يعتبر تصعيدا خطيرا من جانب إسرائيل نظرا لما سبق لها أن قامت باستهداف طهران وصنعاء وبيروت بتشجيع من الولايات المتحدة التي تعتبر ضالعة في هذا العدوان وذلك بإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر للقيام بهذا العدوان الغادر على دولة قطر .

ويطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة المنظمات الإعلامية الدولية بإدانة هذا العدوان الغاشم ضد دولة قطر الشقيقة كما يطالب مجلس الأمن و محكمة العدل الدولية بإدانة هذا العدوان الغاشم ضد دولة قطر حيث يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي .



