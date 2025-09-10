قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الصحفيين العرب يدين بكل قوة العدوان الغاشم لإسرائيل على دولة قطر الشقيقة

الصحفيين العرب
الصحفيين العرب
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 يدين الاتحاد العام للصحفيين العرب العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي شنته إسرائيل أمس على دولة قطر الشقيقة  الأمر الذي يعتبر استفزازا لدولة عربية وانتهاكا لسيادتها .
 أن هذا العدوان يعتبر تصعيدا خطيرا من جانب إسرائيل نظرا لما سبق لها أن قامت باستهداف طهران وصنعاء وبيروت بتشجيع من الولايات المتحدة التي تعتبر ضالعة في هذا العدوان  وذلك بإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر للقيام بهذا العدوان الغادر على دولة قطر .
 ويطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة المنظمات الإعلامية الدولية بإدانة هذا العدوان الغاشم ضد دولة قطر الشقيقة كما يطالب مجلس الأمن و محكمة العدل الدولية بإدانة هذا العدوان الغاشم ضد دولة قطر حيث يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي .
 
             

دولة قطر الشقيقة العدوان الإسرائيلي العدوان طهران

