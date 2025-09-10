قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أول رئيس دولة يزور قطر بعد الهجوم الإسرائيلي.. الشيخ محمد بن زايد في الدوحة

محمد على

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الأربعاء، إلى الدوحة في زيارة أخوية إلى دولة قطر الشقيقة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.
وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.

وبذلك يكون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أول رئيس دولة يزور قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وتأتي الزيارة عقب اتصال أجراه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مساء الثلاثاء، مع أمير دولة قطر أعرب خلاله عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها إثر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن إدانة دولة الإمارات هذا الاعتداء السافر، مؤكداً دعم الإمارات جميع الإجراءات التي تتخذها قطر الشقيقة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وشعبها.

وشدد على أن الاعتداء يشكل انتهاكاً لسيادة قطر الشقيقة والقوانين والأعراف الدولية كافة ويقوض أمن المنطقة واستقرارها.

وكانت إسرائيل استهدفت الثلاثاء قادة في حركة حماس عبر هجوم داخل الدوحة.

