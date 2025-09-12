جامعة طنطا تواصل مشاركتها الفعالة بجلسات ثنائية مكثفة مع ممثلي عدد من الجامعات الدولية

تواصل جامعة طنطا مشاركاتها الفعالة بوفد رفيع المستوى، برئاسة الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، في المؤتمر والمعرض السنوي الخامس والثلاثين للرابطة الأوروبية للتعليم الدولي (EAIE). يُعقد هذا الحدث الأكاديمي المرموق حاليًا في مدينة جوتبورج بالسويد، بمركز Svenska Mässan، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2025م .

توجيهات جامعة طنطا

أكد الدكتور محمد حسين أن مشاركة الجامعة في هذا المؤتمر الهام تعد فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية وتبادل الخبرات مع مؤسسات تعليمية عالمية متميزة، مشيراً إلى أنه تم عقد جلسات ثنائية مكثفة مع ممثلي جامعات دولية مرموقة، بهدف استكشاف سبل التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك، وتوطيد الشراكات المستقبلية.

تحرك عاجل جامعة طنطا

وأضاف الدكتور محمد حسين، الأهمية القصوى لهذه المشاركة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل منصة مثالية لتبادل الخبرات والرؤى، وتحقيق التعاون المثمر بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، متابعا أن التعاون مع المؤسسات التعليمية المتميزة دوليًا يفتح آفاقًا جديدة للجامعة في مجالات التطوير الأكاديمي، ورفع جودة التعليم، وتشجيع البحث العلمي المبتكر، وتقديم برامج أكاديمية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل العالمي.