محافظ الغربية يسلم الزي المدرسي ويسدد المصروفات لـ 35 طالبًا من أبناء الأسر الأولى بالرعاية.. ويؤكد: حق علينا

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، بتسليم الزي المدرسي كاملًا شاملاً الأحذية والحقائب المدرسية وسداد المصروفات الدراسية لـ 35 طالبًا وطالبة من مختلف مراكز ومدن المحافظة من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار حرص المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وجمعية رعاية الطلاب بالغربية، على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان حصول الطلاب على حقهم في التعليم بصورة كريمة.

توجيهات محافظ الغربية

وقد ارتسمت الفرحة على وجوه الأطفال الذين تسلموا مستلزماتهم من يد المحافظ ، حيث حرص اللواء الجندي على تسليم كل طالب أدواته المدرسية بنفسه، مؤكدًا أن أبناء المحافظة جميعًا في قلب الدولة واهتمامها، مشددًا بقوله: “طلابنا في عنينا، ولكل طالب حق علينا”، موضحًا أن هذه المبادرات الإنسانية ليست استثناء وإنما نهج ثابت تسعى من خلاله المحافظة إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص التعليمية.

دعم الأسر والعائلات

وفي لفتة خاصة عكست سرعة الاستجابة، نفّذ محافظ الغربية وعده الذي قطعه لسيدة كان قد التقاها قبل يومين فقط خلال افتتاحه معرض أهلا مدارس، حين طلبت توفير الزي المدرسي لأبنائها الثلاثة وسداد مصروفاتهم الدراسية، حيث قام المحافظ بالوفاء بوعده وتسليم المستلزمات بنفسه، وهو ما قوبل بتقدير كبير من الأسرة وسط إشادة من الحضور الذين أكدوا أن هذه المواقف الإنسانية تعكس قرب المحافظ من الأهالي وحرصه على تلبية احتياجاتهم دون تأخير.

توفير الزي المدرسي

كما وجّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الشكر لمديرية التربية والتعليم، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها في توفير الزي المدرسي وسداد المصروفات للطلاب الأولى بالرعاية، معربًا عن تقديره للأستاذ ناصر حسن وكيل الوزارة لما يقدمه من تعاون وتنسيق دائم يحقق مصلحة الطلاب، مؤكدًا أن هذا التكامل بين الأجهزة التنفيذية يضع مصلحة أبنائنا فوق كل اعتبار.

من جانبه، أكد الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن ما يقدمه محافظ الغربية من دعم مباشر للطلاب الأولى بالرعاية يمثل رسالة قوية بأن التعليم أولوية قصوى لدى الدولة والمحافظة، مشيرًا إلى أن سداد المصروفات وتوفير الزي يسهم في رفع المعاناة عن الأسر ويمنح الطلاب بيئة تعليمية مستقرة تعزز من قدرتهم على التحصيل الدراسي.

الشكر إلي محافظ الغربية

كما أعرب أولياء الأمور عن خالص شكرهم لمحافظ الغربية على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن ما قام به يعكس الدور الحقيقي للإدارة المحلية في خدمة المواطنين، ويمنح الطلاب وأسرهم شعورًا بالأمان والاهتمام، مما ينعكس إيجابًا على مستقبلهم التعليمي.