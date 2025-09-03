قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رئيس جامعة طنطا يستقبل مدير صندوق مكافحة الإدمان لتعزيز الجهود لرفع وعي الطلاب

جامعة طنطا
جامعة طنطا
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبل الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والوفد المرافق له من قيادات الصندوق لتعزيز جهود التعاون لمواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ورفع وعى الشباب والفتيات من طلاب الجامعة بخطورة التعاطي

 ووقع الدكتور عمرو عثمان بروتوكول تعاون مع الدكتور محمود فاروق سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور  مدحت وهبة المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للصندوق  والدكتور أحمد الكتامى  مدير عام البرامج العلاجية  للصندوق ،والدكتورة أمل عبد الستار المدير التنفيذى للمركز الرئيسى للخدمات العامة المجتمعية بجامعة طنطا.
 
يهدف بروتوكول التعاون إلى تهيئة بيئة تعليمية تُعزز منع انتشار تعاطي المخدرات بين طلاب الجامعة، من خلال  تنفيذ برامج وأنشطة رفع الوعي بمخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة داخل الجامعة وعلى مستوى كافة الكليات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكافة الطلاب، فضلا عن إتاحة فرص الحصول على خدمات المشورة والعلاج من خلال الخط الساخن للصندوق " 16023"، مع عقد دورات تدريبية لإعداد كوادر مهنية وطلابية قادرة على نشر التوعية بأخطار التعاطي والإدمان ورفع الجانب المهاري لديهم كما تستهدف كل من  أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري وأعضاء الاتحادات الطلابية بالجامعة كذلك تنفيذ فعاليات وقائية تتضمن "مهرجانات ومسابقات رياضية وثقافية وفنية وعروض مسرحية" بهدف تفنيد المفاهيم المغلوطة عن تعاطي وإدمان المواد المخدرة بين طلاب الجامعة مع بحث إمكانية تخصيص مقر "بيت تطوع" لصندوق مكافحة الإدمان داخل حرم الجامعة ليتم من خلاله تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج لرفع وعي الطلاب بمخاطر التعاطي وإدمان المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة التعاطي والإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" وكيفية التواصل من أجل الحصول على الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفي سرية تامة 
 
 كما تم الاتفاق على تنفيذ دبلوم مهني لخفض الطلب على المخدرات معتمد من المجلس الأعلى للجامعات بالشراكة بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وجامعة طنطا وبالتنسيق مع كلية الآداب وكلية التربية لخريجي كلا من قسمي "علم النفس والاجتماع" ، وذلك لإعدادهم علميًا وعمليًا للعمل في مجال خفض الطلب على المخدرات "وقائيًا وعلاجيًا " على غرار دبلوم خفض الطلب على المخدرات الذى ينفذه الصندوق  بالتعاون مع جامعتي القاهرة وأسوان ، كما تم الاتفاق على إدراج مكون توعوى عن أضرار تعاطى المواد المخدرة بمناهج مادة القضايا المجتمعية لنحو 120 ألف طالب وطالبة  بجامعة طنطا اعتبارا من العام الدراسى 2025/2026 ،كما سيتم  التوسع في  إجراء حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالجامعة، وذلك بنفس الآليات للحملات التي يجريها الصندوق على عينات عشوائية من الموظفين بالاعتماد على عنصري المفاجأة وسرية المواعيد بما يضمن تحقيق الردع العام ولتهيئة بيئة تعليمية خالية من تعاطي المخدرات، فضلا عن إنتاج أعمال فنية في إطار النشاط الطلابي داخل الجامعة لدعم فكرة نبذ التدخين وتعاطي المخدرات
 
وخلال الاجتماع تم استعراض الأنشطة التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة الغربية على مدار عام ،حيث تم تنفيذ برامج توعوية في 635 مدرسة إعدادي وثانوي، كذلك تنفيذ 286 نشاط داخل 100 مركز شباب ، وأيضا الكشف عن المخدرات للموظفين بالجهاز الإداري للمحافظة والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى الكشف على سائقي الحافلات المدرسية وسائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، ومن يثبت تعاطيه يتم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

 كما تم تنفيذ 864 نشاط في 96 قرية من القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم تنفيذ زيارات منزلية للأسر في هذه القرى لتوعيتهم بخطورة المشكلة، وتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأي حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان، كذلك تنفيذ برامج توعوية داخل جامعة طنطا وتنفيذ مبادرة "القرار قرارك" داخل 336 منشأة حكومية أيضا تنفيذ 150 مبادرة بالميادين العامة وداخل  المصانع وشركات الغزل والنسيج لرفع الوعى بخطورة التعاطي.

