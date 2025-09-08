قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب وزير الخارجية التركي من معبر رفح: إسرائيل مذنبة في حق الإنسانية
مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة بمستشفى طنطا العام الجديد

أجرى اليوم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة مفاجئة بمستشفى طنطا العام الجديد، في إطار حرصه على متابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين على أرض الواقع، والاطمئنان على انتظام سير العمل داخل الصرح الطبي الجديد الذي يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال جولته، تفقد المحافظ مختلف الأقسام ومواقع تقديم الخدمة بالمستشفى، واطلع على جاهزية غرف الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة ومدى توافر الأطقم الطبية والتمريضية والمستلزمات اللازمة، مشدداً على أهمية انضباط الأداء وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن مستشفى طنطا العام الجديد يعد صرحاً طبياً متكاملاً يليق بأهالي عروس الدلتا، ويجسد ما توليه الدولة من اهتمام بتطوير البنية التحتية الصحية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن المريض سيظل دائماً محور الاهتمام الأول في جميع خطط العمل.

شكاوي المرضي 

كما حرص المحافظ على التحدث مع عدد من المرضى وذويهم داخل المستشفى، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة الطبية، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم وتطوير المنشآت الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية، بما يضمن تخفيف الضغط عن المستشفيات الأخرى ووصول الخدمة المتميزة لكل مواطن في جميع المراكز والمدن.

دعم القطاع الصحي 

واختتم محافظ الغربية جولته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الدعم للقطاع الصحي داخل المحافظة، سواء على مستوى المستشفيات أو الوحدات الصحية والمراكز الطبية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى الخدمات الصحية وتوفير رعاية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

