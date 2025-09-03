ضبط عامل هارب متهم بإنهاء حياة شخص بطعنات غادرة بشوارع طنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من ضبط عامل هارب متهم بإنهاء حياة شخص بطعنات غادرة أثناء سيره بالطريق العام بطنطا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول مصرع شخص بطعنات غادرة أثناء سيره بشوارع الحكمة علي يد مجهول بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وتبين مصرع شخص يدعي "م و" 39 سنة موظف حال سيره بطريق العام بطعنات غادرة نافذة بالصدر مما أودت بحياته بالحال .

سقوط المتهم

ونظرا لخطورة الواقعة كونها تعدي على النفس البشرية شكل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية وقاده الرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول وقوات من الشرطة السرية والنظامية وبالفحص حدد هويه المتهم وضبط باحدي المحافظات المجاورة وتم اقتياده إلي ديوان القيم لعرضه على جهات بالنيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.