رسميا.. رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2025 .. اتبع الخطوات وأمامك 8 كليات جديدة
أستاذ قانون دولي عن تعليق مجلس الأمن على العدوان الإسرائيلي: مجرد بيان صحفي لا يرقى ليكون وثيقة رسمية
الروبيكي – العاشر – بلبيس.. خط سكة حديد جديد لدعم حركة البضائع وتسهيل انتقال الركاب
ما شافوهمش وهما بيسرقوا.. الشرطة تضبط الملايين لحظة اقتسامها بالأقصر .. اعرف القصة
إعلان الدولة الفلسطينية.. ألمانيا تقرر دعم مقترح فرنسا لحل الدولتين
مفاجأة بشأن نادي خوان ألفينا السابق تهدد الزمالك.. ماذا حدث؟
أحمد الجمال: تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من عقلية العدو الصـ.ـهيوني
مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز
مصطفى بكري: المنوفية تغيرت بالكامل منذ 2019 باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه
بعد تصريحات سلوم حداد.. نجلاء بدر: كل إللي عايز يتشهر يجيب سيرة مصر
الخطيب للاعبي الأهلي: الكورة مش بالأسماء بالرجولة والجدعنة
محافظات

مياه الشرب والصرف بالغربية تدشن أنشطة التوعية للأطفال بترشيد الاستهلاك

رئيس مياة الشرب والصرف الصحى بالغربية
رئيس مياة الشرب والصرف الصحى بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء مهندس  محمد عبدالفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية أنشطة التوعية للأطفال بترشيد استهلاك المياه وأهمية الحفاظ عليها.

توجيهات مياه الشرب 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات  اللواء  أشرف الجندى محافظ الغربية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لرفع الوعى المائى والبيئى لتعزيزأهداف الدولة نحو التنمية المستدامة.

كما نفذ عدداً من الأنشطة التفاعلية مع الأطفال بدور الحضانة لغرس السلوكيات الإيجابية فى التعامل مع المياه من خلال عمل مسرح عرائس كل نقطة بتفرق والذى يستعرض قصة طفلة تدرك قيمة مياه نهرالنيل وضرورة الحفاظ عليها ، والألعاب التفاعلية مثل لعبة المتحرى الصغير ولعبة الماسورة والخرطوم (السلم والثعبان) وأصعب اختيار والتى تعرض السلوكيات السلبية التى نقوم بها من خلال العادات اليومية وعرض للسلوكيات الإيجابية التى يجب أن نمارسها للحفاظ على المياه.

أنشطة التوعية للاطفال 

كما تم  تنفيذ ورشة رسم وتلوين مع الأطفال للتأكيد على هذه السلوكيات الإيجابية.
وردد الأطفال شعارا  "حافظ على المياه"  "حافظ على الحياة"  "الماء غالٍ".

وأكد رئيس مياه الغربية أن أنشطة التوعية بترشيد استهلاك المياه للأطفال تساهم فى بناء جيل واعياً بأهمية الحفاظ على المياه وبإمكانهم أن يلعبوا دورا هاما من خلال تطبيق ممارسات ترشيد استهلاك المياه في حياتهم اليومية .

اخبار محافظة الغربية مياه الشرب توعية أنشطة اطفال طنطا شركة

