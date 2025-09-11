قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تضامن الغربية: إجراء 12785 عملية عيون للمرضى غير القادرين

الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم عن تدشين جمعية الأورمان فى اجراء 12785عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة الغربية منذ بداية عملها بالمحافظة الى الأن.

دعم تضامن الغربية 

وجاء ذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، وبالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة و العالية الجودة والتى تقدم للمرضى الغير القادرين.

وقالت حسناء ابراهيم، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، ان تقديم الخدمات الطبية جاء فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية وللحفاظ على صحتهم وسلامتهم  وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، مؤكده على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه. 

دعم الأسر والعائلات


من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن الجمعية تنظم شهريا مالا يقل عن 4 قوافل شهرية بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا، وأن القافلة الواحده تتضمن صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله، وذلك ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.

علاج مرضي العيون 


وذكر أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.
والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد مليون و200 ألف  مريض،واجراء عدد 216 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون،وتسليم عدد (172,878) نظارة طبية لغير القادرين.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات علاج مرضي العيون تضامن الغربية

