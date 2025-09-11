قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وثائق مسرّبة تكشف: خطة فرنسية لتجهيز المستشفيات لـ "سيناريو الحرب"
إيطاليا: سنضمن الحماية لمواطنينا المشاركين في أسطول الصمود
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش كفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أعمال تطوير كورنيش كفر الزيات، والتي تأتي ضمن رؤية متكاملة لتحويل الكورنيش إلى واجهة حضرية متميزة ومتنفس عام راقٍ يخدم أبناء المدينة ويعزز من مقوماتها السياحية والحضرية.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار خطة محافظة الغربية الشاملة لتطوير المدن وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن المشروع يستهدف إعادة صياغة الكورنيش بما يحقق التوازن بين الجمال العمراني والراحة المجتمعية، مشيراً إلى أن أعمال التطوير تتضمن إعادة تخطيط المساحات الخضراء، وزراعة أنواع جديدة من الأشجار والنباتات الملائمة لطبيعة المنطقة، بما يضفي طابعاً بيئياً وصحياً على المكان. كما سيتم توفير أماكن جلوس متطورة ومريحة لخدمة الزوار، مع الاهتمام بالعناصر الجمالية التي تليق بواجهة مدينة كفر الزيات.

دعم المشروعات التنموية

وأضاف اللواء الجندي أن المشروع يتضمن أيضاً رفع كفاءة منظومة الإضاءة بالكامل من خلال تركيب أعمدة إنارة حديثة موزعة بعناية تضمن رؤية ليلية آمنة ومريحة، مؤكداً أن الإضاءة ليست فقط عنصراً وظيفياً، بل جزء من الهوية البصرية للكورنيش، بما يعكس روح المدينة ويخلق أجواءً جاذبة خلال الفترات المسائية.

تطوير كورنيش 

وشدد محافظ الغربية على أن تطوير الكورنيش يُعد خطوة محورية ضمن رؤية المحافظة لرفع كفاءة المرافق العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الدولة تولي أهمية كبرى لتطوير المدن الواقعة على ضفاف النيل لما تمثله من قيمة ثقافية وتاريخية ومجتمعية، مشيراً إلى أن كفر الزيات تستحق واجهة حضارية تليق بتاريخها وسكانها.

واختتم الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية مستمرة في متابعة المشروعات ميدانياً، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لضمان تنفيذ الأعمال وفقاً لأعلى المعايير الفنية والهندسية، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في دعم التنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.

