محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش كفر الزيات

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أعمال تطوير كورنيش كفر الزيات، والتي تأتي ضمن رؤية متكاملة لتحويل الكورنيش إلى واجهة حضرية متميزة ومتنفس عام راقٍ يخدم أبناء المدينة ويعزز من مقوماتها السياحية والحضرية.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار خطة محافظة الغربية الشاملة لتطوير المدن وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن المشروع يستهدف إعادة صياغة الكورنيش بما يحقق التوازن بين الجمال العمراني والراحة المجتمعية، مشيراً إلى أن أعمال التطوير تتضمن إعادة تخطيط المساحات الخضراء، وزراعة أنواع جديدة من الأشجار والنباتات الملائمة لطبيعة المنطقة، بما يضفي طابعاً بيئياً وصحياً على المكان. كما سيتم توفير أماكن جلوس متطورة ومريحة لخدمة الزوار، مع الاهتمام بالعناصر الجمالية التي تليق بواجهة مدينة كفر الزيات.

دعم المشروعات التنموية

وأضاف اللواء الجندي أن المشروع يتضمن أيضاً رفع كفاءة منظومة الإضاءة بالكامل من خلال تركيب أعمدة إنارة حديثة موزعة بعناية تضمن رؤية ليلية آمنة ومريحة، مؤكداً أن الإضاءة ليست فقط عنصراً وظيفياً، بل جزء من الهوية البصرية للكورنيش، بما يعكس روح المدينة ويخلق أجواءً جاذبة خلال الفترات المسائية.

تطوير كورنيش

وشدد محافظ الغربية على أن تطوير الكورنيش يُعد خطوة محورية ضمن رؤية المحافظة لرفع كفاءة المرافق العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الدولة تولي أهمية كبرى لتطوير المدن الواقعة على ضفاف النيل لما تمثله من قيمة ثقافية وتاريخية ومجتمعية، مشيراً إلى أن كفر الزيات تستحق واجهة حضارية تليق بتاريخها وسكانها.

واختتم الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية مستمرة في متابعة المشروعات ميدانياً، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لضمان تنفيذ الأعمال وفقاً لأعلى المعايير الفنية والهندسية، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في دعم التنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.