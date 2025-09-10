قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد
ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان
خالد طلعت يرد على منتقدي حسام حسن بسبب سهولة المجموعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق أعمال صيانة محور التعمير وتحويلات مرورية جديدة غربي الإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أحمد بسيوني

أعلنت محافظة الإسكندرية انطلاق أعمال صيانة طريق محور أبو ذكري (محور التعمير) على الطريق الرئيسي بحري (المتجه من الإسكندرية إلي الساحل) في المسافة من مخرج كوبري الدخيلة وحتي مدخل كوبري ال ٢١.

وذكرت المحافظة في بيان أن الأعمال ستبدأ في الفترة من الأربعاء ١٠ / ٩ وحتي السبت ١٣ /٩،مما سيؤدي إلي حدوث بعض الإعاقة المرورية بمحور أبو ذكري. 

وأعربت المحافظة عن اعتذارها للمواطنين علي الإعاقة المرورية ، وعلى قائدي المركبات الخروج لطريق الخدمة من مخرج الدخيلة.

ويعتبر محور المشير فؤاد أبو ذكري (التعمير سابقا)، إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية، فضلا عن عدد من المشروعات القومية الأخرى بالمحافظة.

 ويمثل محور التعمير شرياناً حراً يربط قلب مدينة الإسكندرية بامتدادها العمراني الحالي والمستقبلي لمواكبة عمليات التنمية في المنطقة.

وفيما يلي أبرز المعلومات حول محور أبوذكري:

- يبلغ طوله35 كم في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، حتى طريق سيدي كرير /المطار.

- يبلغ عرضه 9 حارات مرورية في كل اتجاه (٤حارات خدمة، و ٥ حارات حرة) .

- سرعة المحور التصميمية 120 کم/س.

- إجمالي مسطحات الكباري في المرحلة الجارية من المشروع حوالي 320 ألف متر مسطح.

- أطوال الكباري في المرحلة الجارية للمحور حوالي 18 کم.

- الأعمال الهيدروليكية بالمحور تتضمن 22 بربخا بطول ٤٥٠٠ متر طولي .

- يتضمن ٧٥٥ عمود إنارة كاشفة لإضاءة المحور.

- يتضمن زراعة ٢٠٠٠ نخلة، و٢٦٠٠ شجرة زيتون، في الجزيرة الوسطى، والمساحات المتوفرة حول المحور.

- أعمال التطوير تشمل تطهير المصارف ومياه الملاحات وخطوط البترول.

- تنفيذ توسعة كوبري سيدي كرير بطول 638 متراً وعرض 40 مترا لاستيعاب الحركة القادمة بعد التطوير.

الاسكندرية محور ابوذكري محور التعمير تحويلات مرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

الصحفيين تعلن نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025م"

الصحفيين تعلن نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025م"

نقابة الصحفيين

إعلان نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025م"

جامعة حلوان

جامعة حلوان تعلن عن بشرى سارة للطلاب الوافدين |منح دراسية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

لدغات البق
لدغات البق
لدغات البق

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات

5 سيارات SUV بمتوسط مليون جنيه " زيرو" في مصر

سيارات SUV
سيارات SUV
سيارات SUV

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد