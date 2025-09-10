انطلاق أعمال صيانة محور التعمير وتحويلات مرورية جديدة غربي الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية انطلاق أعمال صيانة طريق محور أبو ذكري (محور التعمير) على الطريق الرئيسي بحري (المتجه من الإسكندرية إلي الساحل) في المسافة من مخرج كوبري الدخيلة وحتي مدخل كوبري ال ٢١.

وذكرت المحافظة في بيان أن الأعمال ستبدأ في الفترة من الأربعاء ١٠ / ٩ وحتي السبت ١٣ /٩،مما سيؤدي إلي حدوث بعض الإعاقة المرورية بمحور أبو ذكري.

وأعربت المحافظة عن اعتذارها للمواطنين علي الإعاقة المرورية ، وعلى قائدي المركبات الخروج لطريق الخدمة من مخرج الدخيلة.

ويعتبر محور المشير فؤاد أبو ذكري (التعمير سابقا)، إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية، فضلا عن عدد من المشروعات القومية الأخرى بالمحافظة.

ويمثل محور التعمير شرياناً حراً يربط قلب مدينة الإسكندرية بامتدادها العمراني الحالي والمستقبلي لمواكبة عمليات التنمية في المنطقة.

وفيما يلي أبرز المعلومات حول محور أبوذكري:

- يبلغ طوله35 كم في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، حتى طريق سيدي كرير /المطار.

- يبلغ عرضه 9 حارات مرورية في كل اتجاه (٤حارات خدمة، و ٥ حارات حرة) .

- سرعة المحور التصميمية 120 کم/س.

- إجمالي مسطحات الكباري في المرحلة الجارية من المشروع حوالي 320 ألف متر مسطح.

- أطوال الكباري في المرحلة الجارية للمحور حوالي 18 کم.

- الأعمال الهيدروليكية بالمحور تتضمن 22 بربخا بطول ٤٥٠٠ متر طولي .

- يتضمن ٧٥٥ عمود إنارة كاشفة لإضاءة المحور.

- يتضمن زراعة ٢٠٠٠ نخلة، و٢٦٠٠ شجرة زيتون، في الجزيرة الوسطى، والمساحات المتوفرة حول المحور.

- أعمال التطوير تشمل تطهير المصارف ومياه الملاحات وخطوط البترول.

- تنفيذ توسعة كوبري سيدي كرير بطول 638 متراً وعرض 40 مترا لاستيعاب الحركة القادمة بعد التطوير.