مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة احاطة عاجلة حول العدوان الإسرائيلي على قطر
من هم مساعدو وموالو النبي الذين شرفوا بخدمته؟.. الأزهر للفتوى يوضح
محمد رمضان بعد لقائه عمدة نيويورك: لمست محبته لمصر والعالم العربي وإفريقيا
المجلس الأوروبي: القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٢ أكتوبر المقبل ببروكسل برئاسة السيسي وكوستا وفون دير لاين
ضياء رشوان: عدوان إسرائيل على قطر فاشل والقاهرة تنحاز للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني
مراسل القاهرة الإخبارية: مناطق وسط وجنوب غزة لم تعد قادرة على استقبال خيام جديدة للنازحين
هزار اتحول لخناقة.. حقيقة فيديو البلطجة وتهديد شاب بكلب في حدائق الأهرام
أبويا وأمي واخواتي ماتوا ضحية حادثة .. مأساة مريم ابنة طنطا في سطور
مستشار رئيس الإمارات: العدوان الإسرائيلي على قطر يكشف صعوبة البيئة الإقليمية .. والتلاحم الخليجي نهج راسخ
رئيس وزراء لبنان يطلع المبعوث الفرنسي على الوضع العام في البلاد
ترامب يمنح شيرلي كيرك أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة
أحمد الوكيل: 4 محاور رئيسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتونس
أبويا وأمي واخواتي ماتوا ضحية حادثة .. مأساة مريم ابنة طنطا في سطور

استغاثة الفتاة بالغربية
استغاثة الفتاة بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ حرمان الفتاة مريم النشار وشقيقتها من ميراثهما من جهه عمهما عقب وفاة والدهما واشقائهما في حادث سير بمصيف مطروح في منتصف العام الماضي .

مأساة أفراد الأسرة 

"لحظات من الوجع والألم عشتها لما فقدت ابويا وامي واخواتي في حادث السير بمصيف مطروح منذ قرابة عام ونصف ولم استطع دخول بينما بسبب حرمان عمي لي ولشقيقتي من الذهاب الي شقتنا " بتلك الكلمات أعربت الفتاة مريم النشار ابنة قرية محلة مرحوم عن استغاثتها لافتة بقولها في تصريحات صحفية خاصة :"انا فعليا بستغيث بالرئيس الجمهورية ووزارتي العدل والداخلية بسبب حرمانا من حقنا في ميراثنا بسبب عمنا ونفسي اسشم رائحة ملابس أمي وأبويا وأخواتي داخل شقة اللي عشت فيها في حياتهم وحرمت من جدرانها بعد مماتهم " .

مناشدة الفتاة 


كما ناشد الفتاة والدموع في عيناها بقولها "لحظات فقدان أفراد أسرتي لم انساها لحظه ولم استطع نسيان ما حدث خلال فترة حادث تصادم السيارة بطريق الساحل الشمالي " .
واستغاثت الفتاة "مريم النشار " بقولها "عمي ينهرنا ليلا ونهارا رغم تدشين جلسات عرفية بمشاركة مشايخ القرية وممثلي كبار العائلات مازلت انا وشقيقتي مقيمين خارج منزل الأسر وحرمنا من دفء أمي وأبويا وأشقايي خلال الآونة الأخيرة وربنا يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته " .

العم حرم أبناء شقيقه من ميراثهم 

الجدير بالذكر أن الفتاة الضحية وشقيقتها فقدوا 5 من أفراد أسرهم في حادث مأساوي أثناء ذهابهم للمصيف بالساحل الشمالي في حادث تصادم مما أثار حفيظة المواطنين بحالة من الصدمة والوجيعة لرحيل أفراد الأسرة و رحيلهم المفاجىء عن الحياة وتشييع جثامينهم بمسقط رأسهم بقرية محلة مرحوم بمركز طنطا .

اخبار محافظة الغربية فتاة تستغيث عمها حرمها من ميراث قرية محلة مرحوم طنطا

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

