رئيس الفلسطيني للبحوث: إسرائيل تسرع عمليات الضم في الضفة الغربية مستغلة الأوضاع الحالية

أكد اللواء الدكتور محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث، أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الظروف الراهنة، لاسيما الهجوم الذي وقع في الدوحة، لتسريع وتيرة ضم الأراضي في الضفة الغربية.

وأضاف، في تصريحات مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا المخطط ليس جديدًا، بل هو استمرار لنهج بدأ منذ عام 1967 وتصاعد بعد اتفاقيات أوسلو.

وأوضح أن أحد أبرز إخفاقات تلك الاتفاقيات كان في تجاهل ملف الاستيطان، رغم مطالبة الوفد الفلسطيني آنذاك، وعلى رأسه الدكتور حيدر عبد الشافي، بإدراجه ضمن المسائل الحاسمة.

وتابع، أنه لا وجود لقوة رادعة حقيقية على المستويين الفلسطيني والعربي، بل وحتى الدولي، قادرة على وقف الاستيطان، رغم مخالفة الضم الصريحة للقانون الدولي.

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال الحالية هي حكومة مستوطنين من حيث التكوين والتأثير، إذ يضم مجلس وزرائها شخصيات تقطن أصلًا في مستوطنات الضفة، مما يزيد من تعقيد المشهد ويجعل سياسات التوسّع الاستيطاني أكثر اندفاعًا، لا سيما في ظل محاولات إرضاء الجمهور اليميني المتطرف.