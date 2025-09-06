قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إعلام عبري: الإمارات تهدد بالانسحاب من اتفاقيات إبراهيم إذا مضت إسرائيل في ضم الضفة الغربية

القسم الخارجي

أفادت قناة "كان" العبرية أن الإمارات العربية المتحدة وجهت تحذيرا شديد اللهجة إلى إسرائيل، مفاده أن أي خطوات نحو ضم الضفة الغربية ستعد "خطا أحمر"، وقد تدفع أبوظبي إلى الانسحاب من اتفاقيات إبراهيم.

وبحسب التقرير، فإن الإمارات تنسق مواقفها في هذا الشأن مع المملكة العربية السعودية. وشهد هذا الأسبوع لقاء بين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، حيث اتفق الطرفان على أن المضي في الضم من شأنه أن يؤدي إلى انهيار العلاقات مع إسرائيل.

ونقل التقرير عن مصدر في العائلة المالكة السعودية أن الإمارات لا تستبعد الانسحاب من الاتفاقيات، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة ستغلق الباب أمام فرص التطبيع بين إسرائيل والسعودية.

وأوضح المصدر أن التصرفات الإسرائيلية تصب في مصلحة إيران وحركة حماس، اللتين تسعيان إلى إفشال التقارب العربي الإسرائيلي.

وبحسب التقرير ترى السعودية، التي تقود مبادرة للاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، أن أي تحرك لضم الضفة يعد تهديدا مباشرا لمساعي تحقيق السلام ويقوض فرص الاستقرار الإقليمي.

من جانبها، شددت الإمارات على موقفها الرافض للضم، حيث صرحت لينا نسيبة، مسؤولة رفيعة في وزارة الخارجية الإماراتية، قائلة: "أي خطوات لضم الضفة الغربية ستقوض اتفاقيات إبراهيم. لا يمكننا السماح للمتطرفين بتحديد سياساتنا".

