بعد رصد مخالفات جسيمة .. القصة الكاملة لإغلاق محافظ الغربية لمستشفى شهيرة في طنطا

شهدت مستشفي كوين الخاصة التابعة لإشراف مديرية الصحة بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والدهشة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ صدور قرار بإغلاقه وتشميع كافة الأقسام العلاجية بها بسبب مخالفات جسيمة عقب ورود عدد من شكاوي المواطنين لدي العلاج الحر بطنطا .

تحرك عاجل



وكانت غرفة العمليات والطوارىء التابعة لديوان مديرية الصحة والسكان تلقت شكاوي عديدة من بعض المواطنين يفيد بوجود قصور في الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة لذويهم طوال 3 أشهر الماضية .

عدم وجود تراخيص المستشفي

في المقابل أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية في توجيهاته العاجلة إلي الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة من العلاج الحر بالمرور علي كافة الأقسام العلاجية والرعاية الصحية بأقسام الطوارىء والاستقبال والداخلي والعمليات للوقوف علي مدي كفائتهم.

رصد مخالفات صارخة



في ذات رصدت لجنة العلاج الحر أثناء جولتها وجود مخالفات صارخة تتلخص في عدم استكمال مسئولي مجلس إدارة المستشفي المذكورة لكافة اجراءات التراخيص الطبية والإدارية مما أثار حفيظة مسئولي مديرية الصحة ودفعهم إلي رفع مذكرة إلي محافظ الإقليم لاتخاذ كافة القرارات الإدارية والقانونية.

إغلاق مستشفي



في ذات السياق قرر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اغلاق أبواب المستشفي وتشميعها إداريا وعدم استقبال المرضي أو علاجهم لحين استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية وانهاء تراخيصها بشكل كامل حفاظا على ارواح المواطنين.