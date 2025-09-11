محافظ الغربية يتابع أعمال ترميم عمارات المستعمرة بالمحلة التي تضم 109 وحدات سكنية تمهيدًا للبدء في مشروع مدينة المحلة الجديدة

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أعمال ترميم ورفع كفاءة عمارات المستعمرة أرقام (1، 2، 9) بمدينة المحلة الكبرى، والتي تضم مجتمعة 109 وحدة سكنية، وذلك في خطوة تمهيدية للبدء في إنشاء مدينة المحلة الجديدة، في إطار حرص الدولة على تنفيذ المشروع القومي “تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى – سكن لكل المصريين”

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن أعمال الترميم تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف توفير بيئة سكنية آمنة ومناسبة، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع الموقف التنفيذي أولًا بأول لضمان سرعة الإنجاز وفقًا للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

وأوضح “الجندي” أن ترميم العمارات يمثل المرحلة الأولى في الطريق نحو تنفيذ مشروع مدينة المحلة الجديدة، لافتًا إلى أن المشروع يأتي ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

دعم الأسر والعائلات

وشدد محافظ الغربية على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تذليل جميع العقبات أمام استكمال الأعمال، في إطار الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات القومية بما يحقق التنمية العمرانية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.