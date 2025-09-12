تهشم سيارة بسبب انهيار منزل مكون من طابقين في طنطا.. صور

شهدت منطقة السيد عبد اللطيف بمدينة طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل تهشم سيارة إثر انهيار منزل مكون من طابقين خال من السكان دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول انهيار منزل سكني بنطاق دائرة القسم.

كما أسفرت الحادث عن تهشم سيارة أجرة "تاكسي" كانت متوقفة أسفل العقار المنهار.

تحرك عاجل

كما انتقلت قوات الحماية المدنية بالغربية والأجهزة التنفيذية إلى موقع البلاغ للوقوف على أسباب وظروف ملابسات الواقعة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.