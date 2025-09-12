فرنسا والإمارات يرفضان محاولات الاحتلال ضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين

أكد رئيسا فرنسا ايمانويل ماكرون والامارات الشيخ محمد بن زايد إدانتهما للاعتداء الإسرائيلي على قطر والذي يشكل انتهاكاً لسيادة دولة قطر ، وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك في أتصال هاتفي بين الزعيمان حيث بحثا علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، إضافة إلى الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وشدد الجانبان، خلال الاتصال، علي أهمية تضافر الجهود الدولية للدفع في اتجاه إقامة الدولة الفلسطينية على أساس «حل الدولتين»؛ لكونه الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما جددا رفضهما أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى ضم الضفة الغربية أو أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة أو تهجير الفلسطينيين، لما يمثله من تقويض لاستقرار المنطقة وتهديد لمبدأ «حل الدولتين» وفق قرارات الشرعية الدولية.