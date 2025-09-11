ماكرون: فرنسا ستنشر 3 مقاتلات لحماية أجواء بولندا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ فرنسا ستنشر 3 مقاتلات لحماية أجواء بولندا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

قال ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إنّ انتهاك المجال الجوي لبولندا من جانب روسيا رسالة سياسية في المقام الأول، وهي نتيجة مكاسب فلاديمير بوتين من لقائه بدونالد ترامب.

وأضاف بكور، في تصريحات مع الإعلامية دينا زهرة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ما فعله فلاديمير بوتين بالأمس هو كما يفعل نتنياهو عندما يقوم بتجاوز بعض الخطوط ثم ينتظر، يعني مثل بالون اختبار، يتجاوز الخط، ينتظر ردة الفعل، ثم يتجاوز الخط الذي يليه وهكذا".

وتابع: "ولكن ردة الفعل الأوروبية وحلف الناتو كانت قوية، تم إسقاط 3 طائرات من أصل 20 أو 19 طائرة اخترقت المجال، وكانت هناك تمديد وتأهب واستنفار كامل لحلف الناتو، حتى أنا منذ الصباح حتى الآن أسمع صفارات الإنذار تدوي بشكل غير مسبوق كاختبارات هنا في ألمانيا".

وأردف: " بالتالي هي رسالة سياسية مفادها أنه عليكم أن تتقبلوا، أولًا عليكم أن تتوقفوا عن دعم أوكرانيا، أنكم لن تستطيعوا فرض إراداتكم على روسيا من خلال طاولة المفاوضات، وما أخذته روسيا بالقوة العسكرية لن تستطيعوا استرجاعه من خلال دعم أوكرانيا".

وواصل: "كما أنه ليس الاختراق الأول لحلف الناتو، وإنما هناك اختراقات سابقة وتحديدًا في منطقة بولندا، بالتالي هو اختبار حقيقي أيضًا في المقام ذاته لقوة الناتو ولسقف الناتو، يعني تصريحات دونالد ترامب كان يقول "عدنا إلى الصفر"، أي تصريحات بروتوكولية دبلوماسية ولكن استأنف بالقول بأن أمريكا سترسل المزيد من قواتها إلى بولندا، يوم الأربعاء كان مجتمعًا مع رئيس الوزراء البولندي وحتى قال رئيس الوزراء البولندي أننا في أمان في حضوركم، بالتالي، هو اختبار حقيقي لحلف الناتو".