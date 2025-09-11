قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة بشأن نادي خوان ألفينا السابق تهدد الزمالك.. ماذا حدث؟
أحمد الجمال: تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من عقلية العدو الصـ.ـهيوني
مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز
مصطفى بكري: المنوفية تغيرت بالكامل منذ 2019 باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه
بعد تصريحات سلوم حداد.. نجلاء بدر: كل إللي عايز يتشهر يجيب سيرة مصر
الخطيب للاعبي الأهلي: الكورة مش بالأسماء بالرجولة والجدعنة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جو حار رطب والعظمى في القاهرة 35
إصابة عمر مرموش تهدد مشاركته مع مانشستر سيتي الأسابيع.. تفاصيل
نتنياهو في تصريحات استفزازية: لا يوجد مكان آمن في العالم للمسئولين عن 7 أكتوبر
إعلان نتيجة التنسيق الثاني للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماكرون: فرنسا ستنشر 3 مقاتلات لحماية أجواء بولندا

ماكرون
ماكرون
علي مكي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ فرنسا ستنشر 3 مقاتلات لحماية أجواء بولندا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

قال ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إنّ  انتهاك المجال الجوي لبولندا من جانب روسيا  رسالة سياسية في المقام الأول، وهي نتيجة مكاسب فلاديمير بوتين من لقائه بدونالد ترامب.

وأضاف بكور، في تصريحات مع الإعلامية دينا زهرة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ما فعله فلاديمير بوتين بالأمس هو كما يفعل نتنياهو عندما يقوم بتجاوز بعض الخطوط ثم ينتظر، يعني مثل بالون اختبار، يتجاوز الخط، ينتظر ردة الفعل، ثم يتجاوز الخط الذي يليه وهكذا".

وتابع: "ولكن ردة الفعل الأوروبية وحلف الناتو كانت قوية، تم إسقاط 3 طائرات من أصل 20 أو 19 طائرة اخترقت المجال، وكانت هناك تمديد وتأهب واستنفار كامل لحلف الناتو، حتى أنا منذ الصباح حتى الآن أسمع صفارات الإنذار تدوي بشكل غير مسبوق كاختبارات هنا في ألمانيا".

وأردف: " بالتالي هي رسالة سياسية مفادها أنه عليكم أن تتقبلوا، أولًا عليكم أن تتوقفوا عن دعم أوكرانيا، أنكم لن تستطيعوا فرض إراداتكم على روسيا من خلال طاولة المفاوضات، وما أخذته روسيا بالقوة العسكرية لن تستطيعوا استرجاعه من خلال دعم أوكرانيا".

وواصل: "كما أنه ليس الاختراق الأول لحلف الناتو، وإنما هناك اختراقات سابقة وتحديدًا في منطقة بولندا، بالتالي هو اختبار حقيقي أيضًا في المقام ذاته لقوة الناتو ولسقف الناتو، يعني تصريحات دونالد ترامب كان يقول "عدنا إلى الصفر"، أي تصريحات بروتوكولية دبلوماسية ولكن استأنف بالقول بأن أمريكا سترسل المزيد من قواتها إلى بولندا، يوم الأربعاء كان مجتمعًا مع رئيس الوزراء البولندي وحتى قال رئيس الوزراء البولندي أننا في أمان في حضوركم، بالتالي، هو اختبار حقيقي لحلف الناتو".

فرنسا ماكرون بولندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

ترشيحاتنا

عمرو دياب

ناقد موسيقي: ألبوما عمرو دياب وحمزة نمرة الأفضل هذا الموسم

الرياض

أدب وعلم وفنون .. رحلة من الورق إلى العالم بمعرض الرياض للكتاب

ليلي علوي

ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة امام البحر

بالصور

احذر تنظيف الأذن بالأعواد القطنية.. عليك التوقف عنها فورًا

مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن
مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن
مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن

منتجات يومية تسبب السرطان .. اعرف الحقيقة من الإشاعة

السرطان
السرطان
السرطان

قبل دخول المدارس.. 7 خطوات ذكية لإعادة الأطفال إلى النوم المبكر

خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال
خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال
خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال

ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن يحتفلان بنجاح "ماما وبابا" في سينمات السعودية وسط استقبال جماهيري ضخم

فيلم ماما وبابا
فيلم ماما وبابا
فيلم ماما وبابا

فيديو

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد