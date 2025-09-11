قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منشور صادم من رنا سماحة بعد إعلان خطوبة طليقها
لا تتركها.. 3 ركعات بعد صلاة العشاء تقرّبك إلى الله وتزيد بركة يومك وتُضيء ليلك
43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 31 بمدينة غزة
الرئيس السيسي وستارمر يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير
شاهد| أول ظهور لقيادات حماس بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة
تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب
الرئيس السيسي لستارمر: التحرك باتجاه تهجير الفلسطينيين قد يفضي إلى موجات غير مسبوقة من النزوح نحو أوروبا
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: جارِ دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصر
أطفال غزة أصبحو شيوخها.. ماذا يريد الاحتلال من مواطني القطاع؟
تجديد حبس شخص تحرش بأجنبية أمام مقابر الإمام الشافعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بولندا تنشر 40 ألف جندي على حدودها مع بيلاروسيا وروسيا وسط تصاعد التوترات

بولندا تنشر 40 ألف جندي على حدودها مع بيلاروسيا وروسيا وسط تصاعد التوترات
بولندا تنشر 40 ألف جندي على حدودها مع بيلاروسيا وروسيا وسط تصاعد التوترات
أ ش أ

نشر نحو 40 ألف جندي على حدودها مع بيلاروسيا وروسيا، في خطوة وصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، وذلك عقب حادث اختراق جوي واسع النطاق يوم أمس الأربعاء حين أسقطت مقاتلات بولندية وهولندية طائرات مسيّرة روسية.
وتأتي هذه التعبئة قبل بدء مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروس تُعرف باسم "زاباد 2025"، من المقرر انطلاقها يوم الجمعة وتشمل عشرات الآلاف من الجنود، بعضها على مقربة مباشرة من الحدود البولندية.
وقال سيزارى تومشيك، نائب وزير الدفاع البولندي، في تصريحات لقناة بولسات نيوز إن "بولندا تستعد منذ أشهر طويلة لمناورات زاباد 2025"، مضيفًا أن الجيش البولندي أجرى تدريبات شارك فيها أكثر من 30 ألف جندي بولندي وجنود من دول حلف شمال الأطلسي، استعدادًا للتعامل مع أي تهديد. وأكد أن هذه المناورات "هجومية بطبيعتها".
ومن جانبه، حذر وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي من أن السيناريوهات التي ستجري خلال التدريبات الروسية-البيلاروسية "شديدة العدوانية"، مشيرًا إلى أن مثل هذه المناورات سبقت غزو روسيا لجورجيا عام 2008 وأوكرانيا في 2014 و2022.
وقبيل انطلاق المناورات، أعلنت الحكومة البولندية يوم الثلاثاء إغلاق المعابر الحدودية مع بيلاروس مؤقتًا، وهو قرار تم تمديده "حتى إشعار آخر" بعد حادثة الطائرات المسيّرة ليلة الأربعاء.
وترى وارسو أن أحد أهداف مناورات زاباد هو محاكاة هجوم على ما يُعرف بـ"ممر سوفالكي"، وهو شريط ضيق من الأراضي يربط بولندا بليتوانيا ويقع بين بيلاروس وجيب كالينينغراد الروسي، ويعتبر من أضعف النقاط الاستراتيجية في دفاعات الناتو، أو ما يوصف بـ"كعب أخيل" الحلف، بحسب تقرير لموقع "تى بى بولاند" الاخبارى.
وخلال السنوات الماضية، عززت بولندا دفاعاتها على الحدود مع بيلاروس وكالينينغراد، حيث شهدت الحدود البولندية-البيلاروسية الممتدة لمسافة 400 كيلومتر أزمة مهاجرين حادة. واتُهمت مينسك وموسكو بدفع مهاجرين من آسيا وأفريقيا نحو بولندا لخلق حالة من الفوضى داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى إلى وفاة العشرات وانتقادات حقوقية واسعة للجانبين.
وفي تطور مفاجئ، كشف الجيش البولندي أن السلطات البيلاروسية أرسلت تحذيرًا مسبقًا بوجود طائرات مسيّرة تتجه نحو المجال الجوي البولندي يوم الأربعاء، الأمر الذي وصفه رئيس الأركان العامة للجيش البولندي الجنرال فيسواف كوكولا بأنه "مفيد لكنه مثير للاستغراب" في ظل التوتر القائم بين البل

بيلاروسيا بيلاروسيا وروسيا أخبار بولندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

ترشيحاتنا

أكاديمية الأزهر العالمية تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» لوفد "وزارة الشئون الإسلامية الماليزية"

أكاديمية الأزهر العالمية تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» للوفد الماليزي

دعاء ليلة الجمعة

دعاء ليلة الجمعة.. 8 كلمات مستجابة رددها حتى مطلع الفجر

يوسف أحمد رجاء

صوت ملائكي.. الطفل يوسف أحمد يَأْسِر القلوب في مسابقة دولة التلاوة .. فيديو

بالصور

أضرار وضع الخيار في «لانش بوكس» طفلك.. خبراء يكشفون بدائل صحية أفضل

أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس
أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس
أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس

صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعيد ثقتك بنفسك .. طرق طبيعية وطبية آمنة لوقف تساقط الشعر

طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر

ريم مصطفى تودع الصيف بإطلالات لافتة تجمع بين الجاذبية والبساطة|شاهد

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد