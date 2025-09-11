قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 31 بمدينة غزة
وزير التعليم يلتقي المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز آفاق التعاون
لا تتركها.. 3 ركعات بعد صلاة العشاء تقرّبك إلى الله وتزيد بركة يومك وتُضيء ليلك
منشور صادم من رنا سماحة بعد إعلان خطوبة طليقها
الرئيس السيسي وستارمر يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير
شاهد| أول ظهور لقيادات حماس بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة
تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب
الرئيس السيسي لستارمر: التحرك باتجاه تهجير الفلسطينيين قد يفضي إلى موجات غير مسبوقة من النزوح نحو أوروبا
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: جارِ دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصر
أطفال غزة أصبحو شيوخها.. ماذا يريد الاحتلال من مواطني القطاع؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

روسيا وبولندا وأجواء الحرب الباردة| عرض توضيحي مع روان علي

روسيا
روسيا
علي مكي

قالت الإعلامية روان علي، إنّ  أجواء الحرب الباردة تلوح في الأفق من جديد، ليست بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة هذه المرة، بل بين روسيا وحلف الناتو، إذ تتصاعد حدة التصريحات السياسية والدبلوماسية بين وريثة الاتحاد السوفيتي ودول التكتل الأوروبي، وذلك بعد اتهام الأخيرة لموسكو بتهديد أمن أوروبا في أعقاب حادث المسيرات الروسية الذي وقع فوق الأجواء البولندية.

وأضافت في عرض توضيحي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّه في فجر 10 سبتمبر، أطلقت روسيا نحو 20 طائرة مسيرة من داخل بيلاروسيا، حليفة موسكو في أزمتها، باتجاه أوكرانيا لضرب أهداف عسكرية أوكرانية، لكن هذه المسيرات دخلت إلى عمق الأجواء البولندية، بعضها أُسقط والآخر تحطم في الأجواء.

وتابعت: "موسكو بررت ما جرى بأن المسيرات انحرفت عن مسارها نتيجة تشويش إلكتروني، لكن خبراء الدفاع يعتبرون هذا التفسير غير واقعي، وقالوا إنه على الأرجح اختبار متعمد لقياس رد فعل الناتو".

وأوضحت: "وعلى وقع هذه الأحداث، طالب مسؤولون أمنيون بتعزيز دوريات الطيران وأنظمة الدفاع الجوي في بولندا ودول البلطيق، بالإضافة إلى بناء دفاعات جوية متعددة الطبقات على حدود الناتو الشرقية، إلى جانب تبني استراتيجية دفاع أمامية تتمثل في إسقاط المسيرات والصواريخ داخل أوكرانيا أو حتى بيلاروسيا إذا كانت متجهة نحو دول تابعة لحلف الناتو".

وأردفت: "بجانب تعزيز الأنظمة الأمنية الأوروبية، فإن دول الحلف أكدت زيادة دعمها لقدرات أوكرانيا لضرب مصانع إنتاج المسيرات الموجودة في عمق روسيا، وذلك عبر تزويد كييف بالمعلومات والقطع وربما أنظمة بعيدة المدى لتحقيق الأهداف المرجوة، ووفق هذه التطورات الميدانية، فعلت دول الناتو المادة الرابعة من ميثاق الحلف لبدء مشاورات جماعية طارئة حول ما جرى، حيث وُصف بأنه أخطر اختراق لأجواء الناتو منذ تأسيسه".

وواصلت: "وتعود جذور التوتر بين روسيا والناتو إلى قرار دول الحلف التوسع شرقًا وضم دول من أوروبا الشرقية كانت تدور سابقًا في فلك الاتحاد السوفيتي، الأمر الذي تعتبره موسكو تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي".

وأكملت: "وقد ازدادت الأزمة تعقيدًا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، حيث قدم الحلف دعمًا عسكريًا واستخباراتيًا واسعًا لكييف، وهو ما رأته موسكو أن ذلك بمثابة تدخل غربي مباشر يستهدف إضعافها ومحاصرتها".

روسيا بولندا روان على

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

ترشيحاتنا

فتة شاورما

طريقة عمل فتة شاورما الدجاج بمذاق شهي

الصفصاف

علاج فعال للأمراض.. اكتشف فوائد الصفصاف الأبيض الصحية

كبسة الدجاج

طريقة عمل كبسة الفراخ بمذاق شهي.. اعرفها

بالصور

أضرار وضع الخيار في «لانش بوكس» طفلك.. خبراء يكشفون بدائل صحية أفضل

أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس
أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس
أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس

صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعيد ثقتك بنفسك .. طرق طبيعية وطبية آمنة لوقف تساقط الشعر

طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر

ريم مصطفى تودع الصيف بإطلالات لافتة تجمع بين الجاذبية والبساطة|شاهد

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد